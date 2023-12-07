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  4. Dünya devi PSG'nin hissesi satıldı! Başkan Nasser Al-Khelaifi'den resmi açıklama geldi

Dünya devi PSG'nin hissesi satıldı! Başkan Nasser Al-Khelaifi'den resmi açıklama geldi

07.12.2023 20:31 | Son Güncelleme:
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Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in yüzde 12,5'luk hissesi satıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Arctos Partners'ın 12,5'luk hisseyi satın aldığı belirtildi. Yapılan açıklamada,"Yeni pazarlara doğru genişlemeyi sürdürmek, farklı coğrafyalardan taraftarlarla etkileşime geçmek ve dünya çapında spor yatırımı fırsatlarını keşfetmek için Arctos Partners ile iş birliği yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fransız kulübü Paris Saint-Germain'in (PSG) yüzde 12,5'luk hissesi, ABD'li Arctos Partners şirketine satıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arctos Partners'ın PSG'nin küresel büyümesini hızlandıracağı belirtilerek, "Yeni pazarlara doğru genişlemeyi sürdürmek, farklı coğrafyalardan taraftarlarla etkileşime geçmek ve dünya çapında spor yatırımı fırsatlarını keşfetmek için Arctos Partners ile iş birliği yapıyoruz." denildi.

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PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ise hisse satışının kulüp için önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, "Bu anlaşma kulübümüzün devam eden başarısına ve büyümesine büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Fransız basınında yer alan haberlerde, satış sonrası kulübün değerinin 4,25 milyar avroya ulaştığı belirtildi.

Spor sektöründe MLS ve NBA dahil 20'den fazla organizasyona yatırım yapan Arctos Partners, kasım ayında da Formula 1 takımı Aston Martin'in azınlık hisselerini satın almıştı.

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