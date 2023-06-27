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  4. Dünya devini elinin tersiyle itti! Icardi'nin yeni adresi çok büyük ihtimalle belli oldu...

Dünya devini elinin tersiyle itti! Icardi'nin yeni adresi çok büyük ihtimalle belli oldu...

27.06.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın transferde öncelik verdiği isimlerden biri olan Icardi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Mauro Icardi, Milan'a önerildi ancak Arjantinli forvet Milan’ı reddetti ve flaş bir karara imza attı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan yıldız futbolcunun verdiği karar sosyal medyada gündem oldu.

MILAN'I REDDETTİ

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İtalyan devi Milan'ın kendisine yaptığı teklifi reddeden Icardi kararını yetkililere bildirdi.

REDDETMESİNİN SEBEBİ...

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Icardi'nin bu teklifi reddetmesinin sebebinin Suudi Arabistan'dan aldığı yüksek maaşlı teklif olduğu tahmin ediliyor. Kararını henüz vermeyen Arjantinli yıldızın çok büyük ihtimalle Suudi Arabistan'a gideceği yazıldı.


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