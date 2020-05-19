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Dünya devleri Çağlar Söyüncü'nün peşinde!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.05.2020 17:05 | Son Güncelleme

İspanya basınındaki haberlere göre, Çağlar'ın önümüzdeki sezon Barcelona forması giyeceği kesinleşti. Pique'nin ilerleyen yaşı sebebiyle o bölgeye bir stoper arayan katalanlar, tercihini Çağlar'dan yana kullandı.

İspanyol gazete Don Balon'a göre Barcelona, Leicester City'nin defans oyuncusu Çağlar Söyüncü ile ilgileniyor. İspanyol basını, Barcelona'nın Söyüncü'yü Pique'nin yerine almak istediğini öne sürdü. Çağlar, Harry Maguire'nin Manchester United'a satılmasının ardından forma giymeye başladı ve formayı bir daha kaptırmadı.

MENAJERİ DOĞRULADI!

Milli yıldızın menajeri Mustafa Doğru, Barcelona'nın Çağlar Söyüncü'ye olan ilgisini doğruladı. İspanya'nın önde gelen spor gazetesi AS'a konuşan Mustafa Doğru, Katalan ekibinin Çağlar'ı Altınordu döneminden beri takip ettiğini açıkladı ve ''Barcelona, Çağlar'ı Altınordu'dayken de transfer etmek istemişti. Onlarla görüşmüştük fakat Çağlar'ın sürekli ilk 11'de oynayacağı bir kulüp olmasını daha doğru bulmuştuk. Çünkü, bu şekilde daha iyi gelişecekti ve bu nedenden ötürü Freiburg'un teklifini kabul ettik.'' ifadelerini kullandı.

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BARCELONA'YA GİDECEK!

İspanya basınındaki haberlere göre Çağlar'ın önümüzdeki sezon Barcelona forması giyeceği kesinleşti. Pique'nin ilerleyen yaşı sebebiyle o bölgeye bir stoper arayan katalanlar, tercihini Çağlar'dan yana kullandı. 55 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye hazır olduklarını belirten Katanlanlar, bu transferi önümüzdeki aylarda bitirecek. Çağlar, bu transferin ardından tarihe geçerek dünyanın en pahalı Türk futbolcusu ünvanını elde edecek.

PSG'DE BİR SÜRPRİZ YAPABİLİR!

Çağlar'ın şuan alabilecek takım sayısının az olduğunun altını çizen Doğru, ''Bence şu an Çağlar Söyüncü'yü alabilecek takım sayısı çok az. Premier Lig'de sadece Liverpool'un maddi gücü Çağlar'ı almaya yetebilir. Ayrıca, Fransa'dan da PSG bir sürpriz yapabilir." diye konuştu.

TARİHTEKİ EN PAHALI TÜRK OYUNCU

Leicester City ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Söyüncü için 55 milyon euro bonservis talep ediliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse tarihteki en pahalı Türk transferi olacak.


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