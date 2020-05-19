Dünya devleri Çağlar Söyüncü'nün peşinde!

İspanyol gazete Don Balon'a göre Barcelona, Leicester City'nin defans oyuncusu Çağlar Söyüncü ile ilgileniyor. İspanyol basını, Barcelona'nın Söyüncü'yü Pique'nin yerine almak istediğini öne sürdü. Çağlar, Harry Maguire'nin Manchester United'a satılmasının ardından forma giymeye başladı ve formayı bir daha kaptırmadı.

MENAJERİ DOĞRULADI!

Milli yıldızın menajeri Mustafa Doğru, Barcelona'nın Çağlar Söyüncü'ye olan ilgisini doğruladı. İspanya'nın önde gelen spor gazetesi AS'a konuşan Mustafa Doğru, Katalan ekibinin Çağlar'ı Altınordu döneminden beri takip ettiğini açıkladı ve ''Barcelona, Çağlar'ı Altınordu'dayken de transfer etmek istemişti. Onlarla görüşmüştük fakat Çağlar'ın sürekli ilk 11'de oynayacağı bir kulüp olmasını daha doğru bulmuştuk. Çünkü, bu şekilde daha iyi gelişecekti ve bu nedenden ötürü Freiburg'un teklifini kabul ettik.'' ifadelerini kullandı.

BARCELONA'YA GİDECEK!

İspanya basınındaki haberlere göre Çağlar'ın önümüzdeki sezon Barcelona forması giyeceği kesinleşti. Pique'nin ilerleyen yaşı sebebiyle o bölgeye bir stoper arayan katalanlar, tercihini Çağlar'dan yana kullandı. 55 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye hazır olduklarını belirten Katanlanlar, bu transferi önümüzdeki aylarda bitirecek. Çağlar, bu transferin ardından tarihe geçerek dünyanın en pahalı Türk futbolcusu ünvanını elde edecek.