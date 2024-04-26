Adana Demirspor - Galatasaray maçında kural hatası mı yapıldı! Sosyal medya yıkılıyor...

Adana Demirspor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadelenin başında yaşanan sakatlık sonrası 'kural ihlali' tartışması yaşandı.

SEMİH ÇIKTI MANEV GİRDİ

Adana Demirspor'un tecrübeli stoperi Semih Güler, 11. dakikada sakatlanarak yerini Manev'e bıraktı. Bu değişiklik sonrası tartışmalar başladı.

3 YERLİ TARTIŞMASI

Semih Güler'in oyundan çıktığı anda başka bir yabancının girmesi taraftarları tartışmaya itti. Sahada 3'den daha az yabancı olduğunu savunan sarı-kırmızılılar, detaylar ortaya çıkınca bu iddiadan vazgeçti.

Semih Güler oyundan çıktıktan sonra Adana Demirspor'da sahada 3 yerli futbolcu bulunuyordu; Yusuf Erdoğan, Yusuf Barasi ve Shahrudin Mahammadaliyev (Mavi Kart)





