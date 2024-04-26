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Adana Demirspor - Galatasaray maçında kural hatası mı yapıldı! Sosyal medya yıkılıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.04.2024 21:17
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Adana Demirspor'un Galatasaray maçında yaptığı oyuncu değişikliği sonrası sosyal medyada 'kural ihlali' tartışması gündeme geldi. Sahadan bulunan yabancı oyuncu sayısı ile yaşanan bu tartışmaya açıklık getirildi.

Adana Demirspor - Galatasaray maçında kural hatası mı yapıldı! Sosyal medya yıkılıyor...

Adana Demirspor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadelenin başında yaşanan sakatlık sonrası 'kural ihlali' tartışması yaşandı.

SEMİH ÇIKTI MANEV GİRDİ

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Adana Demirspor'un tecrübeli stoperi Semih Güler, 11. dakikada sakatlanarak yerini Manev'e bıraktı. Bu değişiklik sonrası tartışmalar başladı.

3 YERLİ TARTIŞMASI

Semih Güler'in oyundan çıktığı anda başka bir yabancının girmesi taraftarları tartışmaya itti. Sahada 3'den daha az yabancı olduğunu savunan sarı-kırmızılılar, detaylar ortaya çıkınca bu iddiadan vazgeçti.

Semih Güler oyundan çıktıktan sonra Adana Demirspor'da sahada 3 yerli futbolcu bulunuyordu; Yusuf Erdoğan, Yusuf Barasi ve Shahrudin Mahammadaliyev (Mavi Kart)

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