Dünya futbolunda böylesi görülmedi! Benzema'ya "0 Euro" teklif ve Türkiye'ye geliyor!

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad'da mutlu olmayan ve ayrılacağı konuşulan Karim Benzema ile kulüp yönetimi arasındaki bağlar, yapılan son görüşmeyle tamamen koptu. Yönetimin masaya koyduğu sözleşme teklifi, dünya yıldızını çileden çıkardı.

MAAŞ KISMINDA "0" YAZIYOR!

İddiaya göre Al Ittihad yönetimi, Fransız golcüye yeni bir sözleşme önerdi. Ancak teklifin detayları şoke ediciydi:

Maaş: 0 Euro (Sıfır)

İmaj Hakkı: %100

Kulüp, oyuncuya garanti ücret ödemek yerine, tüm imaj ve reklam gelirlerini kendisine bırakmayı teklif etti.

"BİR DAHA ASLA OYNAMAM"

Bu teklifi kariyerine ve şahsına yapılmış büyük bir "saygısızlık" olarak değerlendiren Karim Benzema, adeta ateş püskürdü. 36 yaşındaki golcünün yönetime, "Bu şartlar altında bu takımda bir daha asla oynamam" diyerek rest çektiği ve ayrılık kararını kesinleştirdiği belirtildi.

3 BÜYÜKLERE ÖNERİLDİ

Benzema'nın bu sert çıkışının ardından menajerler vakit kaybetmeden harekete geçti. Dünyaca ünlü golcünün, forvet arayışında olan veya kadrosunu güçlendirmek isteyen Türk devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildiği öğrenildi. Bonservis sorunu yaşanması beklenmeyen yıldız için Süper Lig devlerinin nasıl bir reaksiyon göstereceği merakla bekleniyor.