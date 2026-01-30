SPOR

Dünya futbolunda böylesi görülmedi! Benzema'ya "0 Euro" teklif ve Türkiye'ye geliyor!

Suudi Arabistan'da yer yerinden oynadı! Al Ittihad'ın süper star Karim Benzema'ya sunduğu yeni sözleşme şartları "bu kadarına pes" dedirtti. Fransız yıldız, kendisine yapılan teklifi "büyük saygısızlık" sayarak resti çekti. Gemileri yakan Ballon d'Or'lu golcü, menajerler aracılığıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi!

Emre Şen

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad'da mutlu olmayan ve ayrılacağı konuşulan Karim Benzema ile kulüp yönetimi arasındaki bağlar, yapılan son görüşmeyle tamamen koptu. Yönetimin masaya koyduğu sözleşme teklifi, dünya yıldızını çileden çıkardı.

MAAŞ KISMINDA "0" YAZIYOR!

Dünya futbolunda böylesi görülmedi! Benzema ya "0 Euro" teklif ve Türkiye ye geliyor! 1

İddiaya göre Al Ittihad yönetimi, Fransız golcüye yeni bir sözleşme önerdi. Ancak teklifin detayları şoke ediciydi:

Maaş: 0 Euro (Sıfır)

İmaj Hakkı: %100

Kulüp, oyuncuya garanti ücret ödemek yerine, tüm imaj ve reklam gelirlerini kendisine bırakmayı teklif etti.

"BİR DAHA ASLA OYNAMAM"

Dünya futbolunda böylesi görülmedi! Benzema ya "0 Euro" teklif ve Türkiye ye geliyor! 2

Bu teklifi kariyerine ve şahsına yapılmış büyük bir "saygısızlık" olarak değerlendiren Karim Benzema, adeta ateş püskürdü. 36 yaşındaki golcünün yönetime, "Bu şartlar altında bu takımda bir daha asla oynamam" diyerek rest çektiği ve ayrılık kararını kesinleştirdiği belirtildi.

3 BÜYÜKLERE ÖNERİLDİ

Dünya futbolunda böylesi görülmedi! Benzema ya "0 Euro" teklif ve Türkiye ye geliyor! 3

Benzema'nın bu sert çıkışının ardından menajerler vakit kaybetmeden harekete geçti. Dünyaca ünlü golcünün, forvet arayışında olan veya kadrosunu güçlendirmek isteyen Türk devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildiği öğrenildi. Bonservis sorunu yaşanması beklenmeyen yıldız için Süper Lig devlerinin nasıl bir reaksiyon göstereceği merakla bekleniyor.

Gaziantep e gel
Beşiktaş a gel Kral...
istemez istemez kalsınnnn
