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Dünya futbolunu sarsan haber! PSG'de Messi krizi.... Maaşını kestiler, 2 hafta kadro dışı

03.05.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız devi Paris Saint-Germain'de Lionel Messi krizi... Arjantinli yıldız yönetimden izinsiz olarak Suudi Arabistan'a giderek antrenmanlara katılmaması sonrası ortalık karıştı. İşte detaylar...

Dünya futbolunu sarsan haber! PSG'de Messi krizi.... Maaşını kestiler, 2 hafta kadro dışı
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma giyen ve takımı ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli süper yıldız Lionel Messi için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, dünya futbol kamuoyunu sarsan bir olay yaşandı.

35 yaşındaki yıldız oyuncu geçtiğimiz günlerde ticari bir anlaşma gereğince daha önce iki kez ertelediği Suudi Arabistan'a seyahat gerçekleştirmiş ve bu seyahatleri nedeniyle takımın pazartesi ve salı günü gerçekleştiriği antrenmanlara katılmamıştı. Bu durum Fransız ekibinde büyük rahatsızlık yaratırken, yönetim yıldız oyuncuya bir yaptırım uygulama kararı aldı.

CEZASI BELLİ OLDU

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Lionel Messi'nin bu seyahati kulübe bildirdiğine ilişkin haberler olsa da PSG'nin onay verdiği ve ticari anlamda Fransız kulübünün de dahil olduğu bir sürecin gerçekleşmediği ifade edilmekte. PSG'nin aldığı karara göre Lionel Messi, iki haftalığına kadro dışı bırakıldı. Bu sürede takımın formasını giyemeyecek olan Arjantinli yıldız, antrenmanlara da katılamayacağı gibi iki haftalık maaş kesintisine de uğrayacak. Bu iki haftalık süreçte Arjantinli yıldıza bir ödeme yapılmayacak.

21 MAYIS'TA OYNAYABİLECEK

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Verilen ceza doğrultusunda Lionel Messi, pazar günü oynanacak Troyes ve 13 Mayıs'taki Ajaccio mücadelelerini kaçıracak. Bu iki lig maçında forma giyemeyecek Arjantinli yıldız, görev verilmesi halinda 21 Mayıs'taki Auxerre maçında oynayabilecek.

SEZON SONU AYRILIK

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PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve adı başta eski takımı Barcelona olmak üzere birçok takımla anılan Messi’nin, Fransız ekibinin bu kararı sonrası yapacağı hamle büyük bir merak konusu oldu.

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