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Dünya gizemli melez maymunun peşine düştü! Her yerde onu arıyorlar: Onu bulmalıyız

06.05.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya Borneo'daki Kinabatangan Nehri yakınlarında 2017 yılında görülen melez maymun türü bilim insanlarının merakını uyandırdı. Dünyanın her yerde aranan maymun türünün daha öncesinde eşine rastlanmadı. Bir anda ortadan kaybolan maymun türüne dair bilim insanları çalışmalarını hızlandırdı.

Dünya gizemli melez maymunun peşine düştü! Her yerde onu arıyorlar: Onu bulmalıyız

Bilim dünyası gizemli bir maymun türüne ilişkin araştırmalarını derinleştirdi. Malezya Borneo'daki Kinabatangan Nehri’nde görülen gizemli melez maymun dünya genelinde merak uyandırdı. Daha öncesinde bir benzerine rastlanmayan maymun türünün ilk olarak 2017 yılında ortaya çıktığı söylendi.

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KÖYLÜLER KORKUYOR

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Genel olaral ormanlarda görünmeyen ve iki maymun türünün karışımından oluştuğu düşünülen esrarengiz hayvanı gören köylüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dişi bir maymun olan ve 2017 yılında insanlarla ilk kez karşılaşan türü gören köylüler, vampire benzeyen dişleri olduğunu ve kanla beslendiğini iddia etti.

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