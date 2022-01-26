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ABD'nin Florida eyaletinde gökten "iguana" yağıyor! Yetkililer halkı uyardı

26.01.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde, düşen sıcaklıklar nedeniyle yetkililer halkı iguana yağışınsa karşı uyardı. Uyarıda düşen sıcaklıkların sürüngenlerin ağaçlardan düşmesine neden olduğu ve potansiyel olarak insanları yaralayabileceği belirtildi. Bununla birlikte bazı sokak ve caddelerde yerlerde düşen sersemlemiş iguanalar görüldü.

ABD'nin Florida eyaletinde gökten "iguana" yağıyor! Yetkililer halkı uyardı

Düşük sıcaklıklar, Florida'da 'düşen iguanalardan' kaynaklanan olası yaralanmalar hakkında tuhaf uyarılara yol açtı. Soğukkanlı hayvanlar olan iguanalar sıcaklıklar sıfırın altına düştüğünde, vücut ısılarını korumak ve enerji depolamak için uyku durumuna geçiyor ve bulundukları ağaç dallarından ve çatılardan düşüyor. Soğuk nedeniyle vücutları sertleşen iguanalarla karşılaşan kişilerin onlardan uzak durması istenildi. Çünkü iguanaların kısa sürede normal vücut sıcaklarına ulaşabileceği belirtildi.

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“GÜNEŞ ÇIKINCA HAREKET EDERLER”

kapak iguana

İguanaların sıcaklık düşmesi nedeniyle ölmediklerini dile getiren uzmanlar, “Sıcaklık düştüğünde yavaşlarlar veya hareketsiz hale gelirler. Düşerler ve ağaçlardan düşebilirler, ancak ölü değildirler. Yaklaşmayın. Güneş çıktıktan sonra hareket ederler” uyarısını yaptı.

Hayvanların yanına gitmenin onlar için tehlike yarattığını ifade eden uzmanlar, düşen bir iguanının ağırlığının insanlar için tehlike oluşturabileceğini ifade etti.

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