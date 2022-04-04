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Hayvanat bahçesinde ilginç anlar! Goriller bir anda çocukların gözünün önünde cinsel ilişkiye girdi

04.04.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York City'deki Bronx Hayvanat Bahçesi ilginç anlara sahne oldu. Kafeslerinde bulunan bir dişi ve erkek gorilin birbirlerine yakınlaşması ve sonrasında cinsel ilişkiye girmesi herkesi şaşırttı. Çocukların gözünün önünde yaşanan durumdan sonra ebeveynler ne yapacaklarını bilemezken şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hayvanat bahçesinde ilginç anlar! Goriller bir anda çocukların gözünün önünde cinsel ilişkiye girdi

New York City'deki Bronx Hayvanat Bahçesi’nde bir erkek ve bir dişi gorilin romantik anları hayvanat bahçesini ziyaret edenlerin gözünün önünde gerçekleşti. Bir grup küçük çocuğun gözünün önünde gorillerin cinsel ilişkiye girmesi aileleri heyrete düşürdü. Çocuklarının gorilleri görmesini engellemek için uzaklaştırmaya çalışan anne ve baba bir anda cep telefonlarıyla olayı kayıt altına aldı.

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“ŞOKE OLDUM”

goril kapak

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerin sonrasında olaya tanık olan ebeveynlerin bazıları New York Post’a yaşadıkları şaşkınlığı anlattı. İsmini vermek istemeyen bir baba, “Şoke oldum ve bunun doğal bir hareket olduğu konusunda hiçbir fikrim yoktu. Bize aldırış etmeden duruma devam ettiler” dedi.

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