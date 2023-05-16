Dünya Kulüpler Sıralaması’nın ilk 30'unda Türkiye'den tek takım var! İşte o liste...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mayıs 2022 ile 30 Nisan 2023 arasındaki Dünya Kulüpler Sıralaması’nı yayınlarken, ilk 30’da Türkiye’den sadece Fenerbahçe yer aldı.

180.179.5 puanla IFFHS’nin istatistiklerinde 28. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Juventus, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid gibi takımları da geride bırakmayı başardı.

IFFHS’nin hazırladığı listenin en başında 320 puanla İspanyol devi Real Madrid yer aldı. İkinci sırada Brezilya’dan Flamengo (295), üçüncü sırada ise İngiliz ekibi Manchester City (254) bulunuyor.

Listede Medipol Başakşehir 74, Sivasspor 122, Trabzonspor 133, Beşiktaş ve Galatasaray 216. sırada kendine yer buldu.

