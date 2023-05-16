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Dünya Kulüpler Sıralaması’nın ilk 30'unda Türkiye'den tek takım var! İşte o liste...

16.05.2023 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu’nun (IFFHS), 1 Mayıs 2022 ile 30 Nisan 2023 arasındaki Dünya Kulüpler Sıralaması’nda Fenerbahçe, 179.5 puanla 300 takım içinde 28. oldu

Dünya Kulüpler Sıralaması’nın ilk 30'unda Türkiye'den tek takım var! İşte o liste...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mayıs 2022 ile 30 Nisan 2023 arasındaki Dünya Kulüpler Sıralaması’nı yayınlarken, ilk 30’da Türkiye’den sadece Fenerbahçe yer aldı.

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180.179.5 puanla IFFHS’nin istatistiklerinde 28. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Juventus, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid gibi takımları da geride bırakmayı başardı.

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IFFHS’nin hazırladığı listenin en başında 320 puanla İspanyol devi Real Madrid yer aldı. İkinci sırada Brezilya’dan Flamengo (295), üçüncü sırada ise İngiliz ekibi Manchester City (254) bulunuyor.

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Listede Medipol Başakşehir 74, Sivasspor 122, Trabzonspor 133, Beşiktaş ve Galatasaray 216. sırada kendine yer buldu.

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