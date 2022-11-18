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Dünya Kupası 2022 ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman, hangi kanalda? 2022 Katar FIFA Dünya Kupası fikstürü

18.11.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası'nın ne zaman başlayacağı ve ilk maçın hangi kanalda yayınlanacağı, Katar'da düzenlenecek olan bu dev organizasyon öncesi sporseverler tarafından merak konusu oldu. FIFA tarafından 4 sene de bir gerçekleştirilen organizasyonda ilk olarak Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Peki, Dünya Kupası 2022 ne zaman başlıyor? FIFA Dünya Kupası ilk maç ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası 2022 ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman, hangi kanalda? 2022 Katar FIFA Dünya Kupası fikstürü

2022 Dünya Kupası için heyecan dorukta. 2022 Dünya Kupası Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım'da başlayacak, 18 Aralık'ta ise sona erecek. 2022 Dünya Kupası maçları, TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak. 20 Kasım'da Katar ile Ekvator saat 19.00'da kozlarını paylaşacak.

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2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekiminin ardından karşılaşma tarihleri netleşti.

2022 Dünya Kupası 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.

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2022 FIFA DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası, TRT ve TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

21.20.11. 19:00

Katar - Ekvador

21.11. 16:00

İngiltere - İran

21.11. 19:00

Senegal - Hollanda

21.11. 22:00

ABD - Galler

22.11. 13:00

Arjantin - Suudi Arabistan

22.11. 16:00

Danimarka - Tunus

22.11. 19:00

Meksika - Polonya

22.11. 22:00

Fransa - Avustralya

23.11. 13:00

Fas - Hırvatistan

23.11. 16:00

Almanya - Japonya

23.11. 19:00

İspanya - Kosta Rika

23.11. 22:00

Belçika - Kanada

24.11. 13:00

İsviçre - Kamerun

24.11. 16:00

Uruguay - Güney Kore

24.11. 19:00

Portekiz - Gana

24.11. 22:00

Brezilya - Sırbistan

2022 FIFA DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

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