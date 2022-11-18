Dünya Kupası 2022 ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman, hangi kanalda? 2022 Katar FIFA Dünya Kupası fikstürü

2022 Dünya Kupası için heyecan dorukta. 2022 Dünya Kupası Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım'da başlayacak, 18 Aralık'ta ise sona erecek. 2022 Dünya Kupası maçları, TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak. 20 Kasım'da Katar ile Ekvator saat 19.00'da kozlarını paylaşacak.
2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekiminin ardından karşılaşma tarihleri netleşti.
2022 Dünya Kupası 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.
2022 Dünya Kupası, TRT ve TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.
21.20.11. 19:00
Katar - Ekvador
21.11. 16:00
İngiltere - İran
21.11. 19:00
Senegal - Hollanda
21.11. 22:00
ABD - Galler
22.11. 13:00
Arjantin - Suudi Arabistan
22.11. 16:00
Danimarka - Tunus
22.11. 19:00
Meksika - Polonya
22.11. 22:00
Fransa - Avustralya
23.11. 13:00
Fas - Hırvatistan
23.11. 16:00
Almanya - Japonya
23.11. 19:00
İspanya - Kosta Rika
23.11. 22:00
Belçika - Kanada
24.11. 13:00
İsviçre - Kamerun
24.11. 16:00
Uruguay - Güney Kore
24.11. 19:00
Portekiz - Gana
24.11. 22:00
Brezilya - Sırbistan
A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna
C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri
E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda
F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana