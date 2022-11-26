Dünya Kupası Arjantin - Meksika maçı canlı izle: Arjantin - Meksika maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Arjantin – Meksika maçı günün son grup maçı olacak. İki takım daha önce 3 kere karşı karşıya gelmiş, ve bu maçların hepsini Arjantin tarafı kazanmıştı. Meksika ilk maçında Polonya ile karşılaşmış ve karşılaşma Polonyalı Lewandowski’nin kaçırdığı penaltı sonrası 0-0 bitmişti. Arjantin – Meksika maçı saat kaçta, hangi kanalda aramaları ise gündem olmuş durumda. İşte merak edilen Arjantin – Meksika maçının muhtemel ilk 11’leri

Arjantin – Meksika maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Arjantin – Meksika maçı günün en zorlu maçı olarak görülüyor. İlk maçta pek fazla varlık gösteremeyen Messi’nin bu maç Meksika karşısında takımını öne geçirmesi bekleniyor. İki takımın mücadelesi bugün saat 22:00’da TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi ise İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor.

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Arjantin – Meksika maçı muhtemel 11’leri

Arjantin: E.Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Paredes, De Paul, P.Gomez, Di Maria, Messi, L.Martinez.

Meksika: Ochao, Sanchez, Moreno, Montes, Gallardo, Herrera, Alvarez, Guardado, Lazano, Jimenez, Vega.

