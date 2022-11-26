SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Dünya Kupası Arjantin - Meksika maçı canlı izle: Arjantin - Meksika maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Arjantin - Meksika maçı canlı izle: Arjantin - Meksika maçı saat kaçta, hangi kanalda?

26.11.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ArjantinMeksika arasındaki maç günün en önemli maçları arasında yer alıyor. Katar’da devam eden Dünya Kupası dolayısıyla oynanacak olan Arjantin – Meksika maçı Lusail Stadı’nda oynanacak. Arjantin ilk maçında sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan’a mağlup olmuştu. Arjantinli Lionel Messi’nin göstereceği performans ise merakla bekleniyor. Peki Arjantin – Meksika maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Arjantin - Meksika maçı canlı izle: Arjantin - Meksika maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Arjantin – Meksika maçı günün son grup maçı olacak. İki takım daha önce 3 kere karşı karşıya gelmiş, ve bu maçların hepsini Arjantin tarafı kazanmıştı. Meksika ilk maçında Polonya ile karşılaşmış ve karşılaşma Polonyalı Lewandowski’nin kaçırdığı penaltı sonrası 0-0 bitmişti. Arjantin – Meksika maçı saat kaçta, hangi kanalda aramaları ise gündem olmuş durumda. İşte merak edilen Arjantin – Meksika maçının muhtemel ilk 11’leri

Arjantin – Meksika maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Arjantin – Meksika maçı günün en zorlu maçı olarak görülüyor. İlk maçta pek fazla varlık gösteremeyen Messi’nin bu maç Meksika karşısında takımını öne geçirmesi bekleniyor. İki takımın mücadelesi bugün saat 22:00’da TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi ise İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor.
CANLI İZLEME LİNKİ-TIKLAYINIZ

Arjantin – Meksika maçı muhtemel 11’leri

Arjantin: E.Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Paredes, De Paul, P.Gomez, Di Maria, Messi, L.Martinez.
Meksika: Ochao, Sanchez, Moreno, Montes, Gallardo, Herrera, Alvarez, Guardado, Lazano, Jimenez, Vega.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İspanya'dan 7 gol yiyen Kosta Rika'dan sürpriz skorİspanya'dan 7 gol yiyen Kosta Rika'dan sürpriz skor
Anahtar Kelimeler:
Arjantin Meksika dünya kupası 2022 kata maçı yayınlanacak maçın

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Fiyatlar yine değişiyor

Dikkat! Fiyatlar yine değişiyor

Milyonları sevindiren 5 puanlık pirim düzenlemesi

Milyonları sevindiren 5 puanlık pirim düzenlemesi

Dünya Kupası'na 'cinsellik' sorusu damgası! Teknik direktörden oyuncusuna "Kızımı hamile bırakırsa..."

Dünya Kupası'na 'cinsellik' sorusu damgası! Teknik direktörden oyuncusuna "Kızımı hamile bırakırsa..."

Galatasaray'da forvet transferi tamam!

Galatasaray'da forvet transferi tamam!

Tüm dünya gördü! Arjantin Meksika maçına Galatasaray damgası

Tüm dünya gördü! Arjantin Meksika maçına Galatasaray damgası

Dünya Kupası en çok Galatasaray'a yaradı! Kasa doldu taştı...

Dünya Kupası en çok Galatasaray'a yaradı! Kasa doldu taştı...

İlginizi Çekebilir

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.