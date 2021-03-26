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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk hafta bitti

26.03.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde B, C, F, I ve J gruplarının ilk karşılaşmaları tamamlandı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk hafta bitti

B Grubu maçında İsveç, ağırladığı Gürcistan'ı 35. dakikada Claesson'un attığı golle 1-0 mağlup etti.

39 yaşındaki santrfor Zlatan Ibrahimovic, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından bıraktığı İsveç Milli Takımı formasını yeniden giydi. Maça ilk 11'de başlayan Ibrahimovic, 84 dakika sahada kaldı.

Türk hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği C Grubu müsabakasında İtalya, sahasında Kuzey İrlanda'yı 2-0 yendi. İtalya'nın golleri, 14. dakikada Berardi ve 39. dakikada Immobile'den geldi.

6 golün atıldığı I Grubu mücadelesinde ise Macaristan ile Polonya berabere kaldı. Ev sahibi Macaristan'ın gollerini Sallai, Adam Szalai, Orban, Polonya'nın gollerini ise Piatek, Jozwiak ve Lewandowski kaydetti.

Avrupa elemelerinde 2. hafta müsabakaları, 27-28 Mart'ta yapılacak.

İlk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

B GRUBU

İspanya-Yunanistan: 1-1

İsveç-Gürcistan: 1-0

C GRUBU

İtalya-Kuzey İrlanda: 2-0

F GRUBU

Moldova-Faroe Adaları: 1-1

İskoçya-Avusturya: 2-2

I GRUBU

Macaristan-Polonya: 3-3

İngiltere-San Marino: 5-0

Andorra-Arnavutluk: 0-1

J GRUBU

Lihtenştayn-Ermenistan: 0-1

Almanya-İzlanda: 3-0

Romanya-Kuzey Makedonya: 3-2

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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