SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Dünya Kupası Elemeleri'nde futbol tarihine geçen bir maç oynandı! Norveç Moldova'ya 10 fark attı... Haaland tek başına 5 gol 2 asist yaptı!

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu tarihi bir karşılaşmaya sahne oldu. I Grubu mücadelesinde Norveç, Moldova'yı konuk ederken rakibini 11-1 mağlup etti. Ullevaal Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, tarihi bir galibiyete imza attı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Elemeleri'nde futbol tarihine geçen bir maç oynandı! Norveç Moldova'ya 10 fark attı... Haaland tek başına 5 gol 2 asist yaptı!
Berker İşleyen
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Dünya Kupası Elemeleri I grubunda Norveç ile Moldova karşı karşıya gelirken karşılaşma inanılmaz bir maça sahne oldu. Ullevaal Stadı'nda oynanan mücadelede tam 12 gol atılırken kazanan 11-1'lik skorla Norveç oldu.

İLK YARI 5-0

Dünya Kupası Elemeleri nde futbol tarihine geçen bir maç oynandı! Norveç Moldova ya 10 fark attı... Haaland tek başına 5 gol 2 asist yaptı! 1

Ev sahibi ekip maça hızlı başladı ve 6. dakikada Felix Horn Myhre'nin golüyle 1-0 öne geçti. Norveç, yıldız futbolcusu Erling Haaland'ın 11, 36 ve 43. dakikalarda bulduğu gollerle farkı 4'e çıkardı. 45+1'de Arsenal'in yıldızı Martin Odegaard sahneye çıktı ve ilk yarının skorunu belirlerdi. Norveç devre arasına 5-0 önde girdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Norveç, 52. dakikada Erling Haaland ile durumu 6-0'a getirdi. Norveç'te Thelo Aasgaaard 67. dakikada ağları havalandırdı farkı 7 yaptı.

Moldova'nın maçtaki tek golü Ostigard'dan (Kendi kalesine) geldi.

Norveç'te Thelo Aasgaard tekrar sahneye çıktı 76 ve 79. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 9-1'e getirdi. Norveç'te Haaland 83. dakikada bir gol daha buldu ve farkı 9'a çıkararak skoru 10-1 yaptı. Norveç'in ve maçın son golü 90+1'de Thelo Aasgard ile penaltıdan geldi. Norveç tarihi skorla Moldova karşısında sahadan 11-1 galip ayrıldı.

HAALAND'DAN 7 GOLE ETKİ

Dünya Kupası Elemeleri nde futbol tarihine geçen bir maç oynandı! Norveç Moldova ya 10 fark attı... Haaland tek başına 5 gol 2 asist yaptı! 2

Atılan 11 golün beşi Haaland'dan gelirken 25 yaşındaki forvet iki de asiste imza attı.

AASGAARD'DAN HAT - TRICK

Dünya Kupası Elemeleri nde futbol tarihine geçen bir maç oynandı! Norveç Moldova ya 10 fark attı... Haaland tek başına 5 gol 2 asist yaptı! 3

Norveçli orta saha 64'de oyuna dahil olurken 67, 76 ve 79'da (P) üç gol kaydederek 12 dakikada hat-trick'e imza attı. Aasgaard 90+1'de son kez ağları havalandırdı.

NORVEÇ'TEN 5'TE 5

Dünya Kupası Elemeleri nde futbol tarihine geçen bir maç oynandı! Norveç Moldova ya 10 fark attı... Haaland tek başına 5 gol 2 asist yaptı! 4

Dünya Kupası elemelerinde beşinci maçına çıkan Norveç yenilgi yüzü görmedi. Bu sonucun ardından Norveç 15 puana yükseldi. Moldova, 0 puanda kaldı. Grubun diğer maçında Norveç, İsrail'i konuk edecek. Moldova, Estonya deplasmanına gidecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray'dan 48 saat kala bomba! Bayern de peşindeydi, resmi teklif yapıldıG.Saray'dan 48 saat kala bomba! Bayern de peşindeydi, resmi teklif yapıldı
Yunanistan yarı finale kalan takım oldu!Yunanistan yarı finale kalan takım oldu!
Anahtar Kelimeler:
Moldova Norveç son dakika dünya kupası haaland
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Muş’ta silahlı kavga! Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü

Muş’ta silahlı kavga! Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü

BYD'nin iki numarasından 'Manisa' açıklaması! Tarih verdi

BYD'nin iki numarasından 'Manisa' açıklaması! Tarih verdi

Tarih bu maçı yazdı! Norveç Moldova'ya 10 fark attı... Haaland'dan 5 gol 2 asist

Tarih bu maçı yazdı! Norveç Moldova'ya 10 fark attı... Haaland'dan 5 gol 2 asist

G.Saray'dan 48 saat kala bomba! Bayern de peşindeydi, resmi teklif yapıldı

G.Saray'dan 48 saat kala bomba! Bayern de peşindeydi, resmi teklif yapıldı

İsmail Kartal dayanamadı! Sessizliğini bozdu...

İsmail Kartal dayanamadı! Sessizliğini bozdu...

Osimhen'in sakatlığı için flaş iddia! FIFA bile harekete geçebilir...

Osimhen'in sakatlığı için flaş iddia! FIFA bile harekete geçebilir...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.