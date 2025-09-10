Dünya Kupası Elemeleri'nde futbol tarihine geçen bir maç oynandı! Norveç Moldova'ya 10 fark attı... Haaland tek başına 5 gol 2 asist yaptı!

Dünya Kupası Elemeleri I grubunda Norveç ile Moldova karşı karşıya gelirken karşılaşma inanılmaz bir maça sahne oldu. Ullevaal Stadı'nda oynanan mücadelede tam 12 gol atılırken kazanan 11-1'lik skorla Norveç oldu.
Ev sahibi ekip maça hızlı başladı ve 6. dakikada Felix Horn Myhre'nin golüyle 1-0 öne geçti. Norveç, yıldız futbolcusu Erling Haaland'ın 11, 36 ve 43. dakikalarda bulduğu gollerle farkı 4'e çıkardı. 45+1'de Arsenal'in yıldızı Martin Odegaard sahneye çıktı ve ilk yarının skorunu belirlerdi. Norveç devre arasına 5-0 önde girdi.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Norveç, 52. dakikada Erling Haaland ile durumu 6-0'a getirdi. Norveç'te Thelo Aasgaaard 67. dakikada ağları havalandırdı farkı 7 yaptı.
Moldova'nın maçtaki tek golü Ostigard'dan (Kendi kalesine) geldi.
Norveç'te Thelo Aasgaard tekrar sahneye çıktı 76 ve 79. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 9-1'e getirdi. Norveç'te Haaland 83. dakikada bir gol daha buldu ve farkı 9'a çıkararak skoru 10-1 yaptı. Norveç'in ve maçın son golü 90+1'de Thelo Aasgard ile penaltıdan geldi. Norveç tarihi skorla Moldova karşısında sahadan 11-1 galip ayrıldı.
Atılan 11 golün beşi Haaland'dan gelirken 25 yaşındaki forvet iki de asiste imza attı.
Norveçli orta saha 64'de oyuna dahil olurken 67, 76 ve 79'da (P) üç gol kaydederek 12 dakikada hat-trick'e imza attı. Aasgaard 90+1'de son kez ağları havalandırdı.
Dünya Kupası elemelerinde beşinci maçına çıkan Norveç yenilgi yüzü görmedi. Bu sonucun ardından Norveç 15 puana yükseldi. Moldova, 0 puanda kaldı. Grubun diğer maçında Norveç, İsrail'i konuk edecek. Moldova, Estonya deplasmanına gidecek.
