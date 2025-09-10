Dünya Kupası Elemeleri'nde futbol tarihine geçen bir maç oynandı! Norveç Moldova'ya 10 fark attı... Haaland tek başına 5 gol 2 asist yaptı!

Dünya Kupası Elemeleri I grubunda Norveç ile Moldova karşı karşıya gelirken karşılaşma inanılmaz bir maça sahne oldu. Ullevaal Stadı'nda oynanan mücadelede tam 12 gol atılırken kazanan 11-1'lik skorla Norveç oldu.

İLK YARI 5-0

Ev sahibi ekip maça hızlı başladı ve 6. dakikada Felix Horn Myhre'nin golüyle 1-0 öne geçti. Norveç, yıldız futbolcusu Erling Haaland'ın 11, 36 ve 43. dakikalarda bulduğu gollerle farkı 4'e çıkardı. 45+1'de Arsenal'in yıldızı Martin Odegaard sahneye çıktı ve ilk yarının skorunu belirlerdi. Norveç devre arasına 5-0 önde girdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Norveç, 52. dakikada Erling Haaland ile durumu 6-0'a getirdi. Norveç'te Thelo Aasgaaard 67. dakikada ağları havalandırdı farkı 7 yaptı.

Moldova'nın maçtaki tek golü Ostigard'dan (Kendi kalesine) geldi.

Norveç'te Thelo Aasgaard tekrar sahneye çıktı 76 ve 79. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 9-1'e getirdi. Norveç'te Haaland 83. dakikada bir gol daha buldu ve farkı 9'a çıkararak skoru 10-1 yaptı. Norveç'in ve maçın son golü 90+1'de Thelo Aasgard ile penaltıdan geldi. Norveç tarihi skorla Moldova karşısında sahadan 11-1 galip ayrıldı.

HAALAND'DAN 7 GOLE ETKİ

Atılan 11 golün beşi Haaland'dan gelirken 25 yaşındaki forvet iki de asiste imza attı.

AASGAARD'DAN HAT - TRICK

Norveçli orta saha 64'de oyuna dahil olurken 67, 76 ve 79'da (P) üç gol kaydederek 12 dakikada hat-trick'e imza attı. Aasgaard 90+1'de son kez ağları havalandırdı.

NORVEÇ'TEN 5'TE 5

Dünya Kupası elemelerinde beşinci maçına çıkan Norveç yenilgi yüzü görmedi. Bu sonucun ardından Norveç 15 puana yükseldi. Moldova, 0 puanda kaldı. Grubun diğer maçında Norveç, İsrail'i konuk edecek. Moldova, Estonya deplasmanına gidecek.