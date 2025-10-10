Dünya Kupası Elemelerinde Hırvatistan ile Çek Cumhuriyeti golsüz berabere kaldı!

Dünya Kupası Elemeleri L Grubu karşılaşmasında Çek Cumhuriyeti evinde Hırvatistan’ı ağırladı. Maçtan 0-0’lık beraberlikle ayrılan iki takımda gruptan çıkmak için dev bir adım atarken, 1.ve2.sırayı paylaştılar.

FENERBAHÇELİ İSİM OYNADI

Hırvatistan’da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan kaleci Dominik Livakovic, 90 dakika sahada kaldı.

Averajla grupta lider olan Hırvatistan'ın bir maç eksiği bulunurken, gruptaki bir sonraki maçlarda Hırvatistan sahasında Cebelitarık'ı ağırlayacak. Çekya ise Faroe Adaları'na deplasmana gidecek.