SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Dünya Kupası Elemelerinde Hırvatistan ile Çek Cumhuriyeti golsüz berabere kaldı!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Çek Cumhuriyeti evinde konuk ettiği Hırvatistan ile golsüz berabere kalarak grupta 2.sırada yer aldı.

Dünya Kupası Elemelerinde Hırvatistan ile Çek Cumhuriyeti golsüz berabere kaldı!
Burak Kavuncu

Dünya Kupası Elemeleri L Grubu karşılaşmasında Çek Cumhuriyeti evinde Hırvatistan’ı ağırladı. Maçtan 0-0’lık beraberlikle ayrılan iki takımda gruptan çıkmak için dev bir adım atarken, 1.ve2.sırayı paylaştılar.

FENERBAHÇELİ İSİM OYNADI

Dünya Kupası Elemelerinde Hırvatistan ile Çek Cumhuriyeti golsüz berabere kaldı! 1

Hırvatistan’da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan kaleci Dominik Livakovic, 90 dakika sahada kaldı.

Averajla grupta lider olan Hırvatistan'ın bir maç eksiği bulunurken, gruptaki bir sonraki maçlarda Hırvatistan sahasında Cebelitarık'ı ağırlayacak. Çekya ise Faroe Adaları'na deplasmana gidecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'ın özel günü! 120.yıla özel anıt açıldıGalatasaray'ın özel günü! 120.yıla özel anıt açıldı
Tam 4 gol atılan maçtan Hollanda zaferle ayrıldı...Tam 4 gol atılan maçtan Hollanda zaferle ayrıldı...
Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan Çek Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı Dünya Kupası elemeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.