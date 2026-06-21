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Dünya Kupası faturası ağır oldu! A Milli takım FIFA sıralamasında çakıldı

2026 Dünya Kupası'nda beklentilerin uzağında kalan A Milli Takım, turnuvaya grup aşamasında veda etmesinin ardından FIFA dünya sıralamasında da sert bir düşüş yaşadı.

Dünya Kupası faturası ağır oldu! A Milli takım FIFA sıralamasında çakıldı
Burak Kavuncu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan sonuçlar alan A Milli Futbol Takımı, bunun bedelini FIFA dünya sıralamasında ödedi. D Grubu'nda Avustralya ve Paraguay karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan milliler, turnuvaya erken veda ederken uluslararası sıralamada da önemli ölçüde geriledi.

10 BASAMAK BİRDEN DÜŞTÜ

Dünya Kupası faturası ağır oldu! A Milli takım FIFA sıralamasında çakıldı 1

Dünya Kupası öncesinde FIFA sıralamasında 22. sırada bulunan Türkiye, grup aşamasındaki kötü performansının ardından 32. sıraya kadar geriledi. Ay-yıldızlı ekip böylece turnuva sürecinde en fazla sıra kaybeden ülkelerden biri oldu.

TUNUS'TAN SONRA EN FAZLA KAYBEDEN ÜLKE

Dünya Kupası faturası ağır oldu! A Milli takım FIFA sıralamasında çakıldı 2

FIFA verilerine göre Dünya Kupası'nda yaşadığı puan kaybıyla dikkat çeken Türkiye, bu alanda yalnızca Tunus'un gerisinde kaldı. Turnuvada iki mağlubiyet alan Tunus 13 basamak düşerken, Türkiye 10 sıra gerileyerek listenin ikinci sırasında yer aldı.

SON SINAV ABD KARŞISINDA

Dünya Kupası faturası ağır oldu! A Milli takım FIFA sıralamasında çakıldı 3

Turnuvaya veda etmiş olmasına rağmen A Milli Takım'ın grup aşamasındaki bir maçı daha bulunuyor. Ay-yıldızlılar, D Grubu'ndaki son karşılaşmasında ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te oynanacak.

BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI

Dünya Kupası faturası ağır oldu! A Milli takım FIFA sıralamasında çakıldı 4

Dünya Kupası'na büyük umutlarla katılan Türkiye, Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleriyle erken havlu attı. Hem alınan sonuçlar hem de FIFA sıralamasındaki sert düşüş, milli takımın turnuvadaki performansını tartışma konusu haline getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Paraguay Türkiye FIFA abd milli takım
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