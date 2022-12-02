Dünya Kupası final maçı ne zaman? Dünya Kupası finali hangi tarihte oynanacak?

FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm dünyayı sarmış durumda. Maçaları ilgiyle takip eden futbol severler Dünya Kupası final maçının ne zaman gerçekleşeceğini arama motorlarında sorguluyorlar. Peki, Dünya kupası final maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte 2022 Dünya Kupası final maçına dair detaylar...

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası, Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım'da başladı. Dünya Kupası maçları 2 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Son 16 turu 3-6 Aralık, çeyrek finaller 9-10 Aralık ve yarı final mücadeleleri de 13-14 Aralık'ta oynanacak. Final karşılaşması ise 18 Aralık'ta yapılacak.

Böylelikle 2022 Katar Dünya Kupası, 18 Aralık'ta Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak final maçı ile sona ermiş olacak.

DÜNYA KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Son 16 turu maçları, 3 Aralık Cumartesi günü Hollanda-ABD müsabakasıyla başlayacak. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları, 3-6 Aralık'ta yapılacak. A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak. Son 16 turu müsabakalarını kazanan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.



