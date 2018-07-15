SPOR

Dünya kupası finali saat kaçta? Fransa - Hırvatistan maçı kaçta başlayacak? (TRT canlı izle)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 15.07.2018 08:25 | Son Güncelleme

Dünya kupası bu akşam sahibini bulacak! Peki Dünya kupası saat kaçta oynanacak? Fransa Hırvatistan maçı saat kaçta başlayacak? Pek çok heyecanlı maça sahne olan Dünya kupası bu akşam merakla beklenen final maçı ile sona eriyor. Bu akşam sahaya çıkacak olan Fransa Hırvatistan büyük kupayı alabilmek için varlarını yoklarını sahaya koyacaklar. Peki kim kazanır? İşte Dünya kupası finali canlı izleme detayları ve Fransa Hırvatistan maçından merak edilenler...

Dünya kupası finali saat kaçta? Fransa - Hırvatistan maçı kaçta başlayacak? (TRT canlı izle)

Futbolseverlerin beklediği gün geldi. Bu akşam Dünya kupası için Fransa ve Hırvatistan Moskova'da sahaya çıkacaklar. Russya'da düzenlenen Dünya kupası, başkent Moskova'da oynanacak final ile sona erecek. Peki Dünya Kupası finali saat kaçta? Fransa Hırvatistan maçı saat kaçta başlayacak. Futbol severler final heyecanını saat kaaçta tatmaya başlayacaklar. Futbolseverler kupayı kimin kaldıracağını merak ediyor. Daha önce 3. kez Dünya kupasını finaline çıkan favori Fransa mı yoksa ilk defa finale çıkan Hırvatistan mı?

FRANSA - HIRVATİSTAN MAÇI, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa - Hırvatistan maçı, 15 Temmuz Pazar günü Moskova'da oynanacak. Dünya Kupası finali, Fransa - Hırvatistan maçı başlama saati TSİ 18.00. Maç TRT 1 ve TRT 4K'dan canlı olarak yayınlanacak. TRT'nin online canlı yayınına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Mynet'in canlı anlatımı ile dakika dakika maçı takip edebilirsiniz.

Dünya Kupası finali TRT canlı izle

Dakika dakika canlı anlatım

HIRVATİSTAN'IN GALİBİYETİ YOK!

İki ülke daha önce uluslararası organizasyonlarda 3 kez karşı karşıya geldiler. Bu 5 maçın 3'ünü Frnsa kazanırken diğer 2 karşılaşma berabere bitti. Yani Hırvatistan'ın şu ana kadar Fransa'ya karşı bir galibiyeti bulunmuyor.

FİNALE NASIL ÇIKTILAR?

Fransa grup maçlarında Avustralya'yayı 2-1 ve Peru'yu 1-0 yendi. Danimarka ile ise berabere kaldı. ARjantin ile eşleşen Fransa mavi beyazlıları 4-3 mağlup etti. Sonraki turda bir diğer Güney Amerika ülkesi Uruguay ile karşılaşan Fransa onları da 2-0'lık skor ile geçmeyi başardı. Yarı finalde ise komşusu ve kupanın başarılı ekibi Belçika'yı tek golle geçti.

Hırvatistan grup maçlarının hepsini kazanarak sonraki tura çıktı. Grubunda Nijerya'yı 2-0, Arjantin'i 3-0, İzlanda'yı da 2-1 yendi. Sonraki turda Danimarka'yı 1-1'lik biten normal süreden sonra penaltılarlar geçti. Aynı şekilde Rusya'yı da 2-2'lik biten maçtan sonra penaltılarla elemeyi başardı. Yarı finalde ise 1-0 geri düştüğü maçta İngiltere'yi uzatmada attığı golle 2-1 yenmeyi başardı.

FRANSA, 3. KEZ DÜNYA KUPASI FİNALİNDE!

2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Belçika'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Fransa, tarihinde 3. kez bu başarıyı yakaladı. Fransızlar, 1998'de ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nda ilk kez finale yükselmiş ve Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğunu elde etmişti. Almanya'da 2006'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci final başarısını yakalayan Fransa, penaltı atışları sonucunda İtalya'ya kupayı kaybetmişti.

Fransa, bugün Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanacak yarı finali kazanan takımla başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda 15 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek finalde karşı karşıya gelecek.

HIRVATİSTAN'DAN TARİHİ ZAFER!

Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile karşılaşan Hırvatistan, 1-0 yenik giden maçta önce beraberliği sağladı. Daha sonra uzatmalara giden maçta, finale götürecek golü Mandzukic'in ayağından buldu. Böylece tarihi bir zafer elde eden Hırvatistan, Dünya Kupası finaline tarihinde ilk kez adını yazdırmış oldu. Hırvatistan'ın kupa için önünde tek engel olarak Fransa kaldı.

Daha önce 1998 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük başarısı elde eden Hırvatlar, tarihindeki ilk Dünya Kupası finalinde pazar günü Fransa ile karşılaşacak.


PARTNERHalil Sezai halk plajındaHalil Sezai halk plajında
Dünya üçüncüsü Belçika olduDünya üçüncüsü Belçika oldu
TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik: İki Dünya Kupası yarı finali büyük olayTFF Onursal Başkanı Şenes Erzik: İki Dünya Kupası yarı finali büyük olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dünya kupası dünya kupası finali fransa - hırvatistan maçı TRT trt canlı izle

En Çok Okunan Haberler

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

Cenk Tosun maça damga vurdu!

Cenk Tosun maça damga vurdu!

Fenerbahçe'de altyapının başına sürpriz isim

Fenerbahçe'de altyapının başına sürpriz isim

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2 hakem görevden alındı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2 hakem görevden alındı

Uğur Karakullukçu: Yasin Öztekin beni tehdit etti

Uğur Karakullukçu: Yasin Öztekin beni tehdit etti

Puan Durumu & Fikstür
A B C D E F G H
Takım
O
G
B
M
Av.
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünya kupası finali saat kaçta? Fransa - Hırvatistan maçı kaçta başlayacak? (TRT canlı izle)

Dünya kupası finali saat kaçta? Fransa - Hırvatistan maçı kaçta başlayacak? (TRT canlı izle)

Dünya üçüncüsü Belçika oldu

Dünya üçüncüsü Belçika oldu

TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik: İki Dünya Kupası yarı finali büyük olay

TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik: İki Dünya Kupası yarı finali büyük olay

Belçika - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Dünya Kupası 3.lük maçı canlı izle)

Belçika - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Dünya Kupası 3.lük maçı canlı izle)

Belçika - İngiltere maçının muhtemel 11'leri

Belçika - İngiltere maçının muhtemel 11'leri

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'dan Cüneyt Çakır ve ekibine kutlama

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'dan Cüneyt Çakır ve ekibine kutlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.