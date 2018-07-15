Dünya kupası finali saat kaçta? Fransa - Hırvatistan maçı kaçta başlayacak? (TRT canlı izle)

Futbolseverlerin beklediği gün geldi. Bu akşam Dünya kupası için Fransa ve Hırvatistan Moskova'da sahaya çıkacaklar. Russya'da düzenlenen Dünya kupası, başkent Moskova'da oynanacak final ile sona erecek. Peki Dünya Kupası finali saat kaçta? Fransa Hırvatistan maçı saat kaçta başlayacak. Futbol severler final heyecanını saat kaaçta tatmaya başlayacaklar. Futbolseverler kupayı kimin kaldıracağını merak ediyor. Daha önce 3. kez Dünya kupasını finaline çıkan favori Fransa mı yoksa ilk defa finale çıkan Hırvatistan mı? FRANSA - HIRVATİSTAN MAÇI, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Fransa - Hırvatistan maçı, 15 Temmuz Pazar günü Moskova'da oynanacak. Dünya Kupası finali, Fransa - Hırvatistan maçı başlama saati TSİ 18.00. Maç TRT 1 ve TRT 4K'dan canlı olarak yayınlanacak. TRT'nin online canlı yayınına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Mynet'in canlı anlatımı ile dakika dakika maçı takip edebilirsiniz. Dünya Kupası finali TRT canlı izle Dakika dakika canlı anlatım HIRVATİSTAN'IN GALİBİYETİ YOK! İki ülke daha önce uluslararası organizasyonlarda 3 kez karşı karşıya geldiler. Bu 5 maçın 3'ünü Frnsa kazanırken diğer 2 karşılaşma berabere bitti. Yani Hırvatistan'ın şu ana kadar Fransa'ya karşı bir galibiyeti bulunmuyor.

FİNALE NASIL ÇIKTILAR? Fransa grup maçlarında Avustralya'yayı 2-1 ve Peru'yu 1-0 yendi. Danimarka ile ise berabere kaldı. ARjantin ile eşleşen Fransa mavi beyazlıları 4-3 mağlup etti. Sonraki turda bir diğer Güney Amerika ülkesi Uruguay ile karşılaşan Fransa onları da 2-0'lık skor ile geçmeyi başardı. Yarı finalde ise komşusu ve kupanın başarılı ekibi Belçika'yı tek golle geçti. Hırvatistan grup maçlarının hepsini kazanarak sonraki tura çıktı. Grubunda Nijerya'yı 2-0, Arjantin'i 3-0, İzlanda'yı da 2-1 yendi. Sonraki turda Danimarka'yı 1-1'lik biten normal süreden sonra penaltılarlar geçti. Aynı şekilde Rusya'yı da 2-2'lik biten maçtan sonra penaltılarla elemeyi başardı. Yarı finalde ise 1-0 geri düştüğü maçta İngiltere'yi uzatmada attığı golle 2-1 yenmeyi başardı. FRANSA, 3. KEZ DÜNYA KUPASI FİNALİNDE! 2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Belçika'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Fransa, tarihinde 3. kez bu başarıyı yakaladı. Fransızlar, 1998'de ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nda ilk kez finale yükselmiş ve Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğunu elde etmişti. Almanya'da 2006'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci final başarısını yakalayan Fransa, penaltı atışları sonucunda İtalya'ya kupayı kaybetmişti.