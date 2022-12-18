Dünya Kupası finaline saatler kala büyük skandal! Maç biletleri karaborsaya düştü! 10 bin euro'ya alıcı...

Dünya Kupası haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası bugün son buluyor! 4 yıldır beklenen turnuvanın finalinde; Hırvatistan'ı 3-0'la geçen Arjantin ile Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa karşı karşıya gelecek. Lionel Messi ve Kylian Mbappe'yi de karşılaştıracak olan dev maç öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BİR HAFTA ÖNCEDEN TÜKENDİ

Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak olan finalin tüm biletlerinin 1 hafta önceden tükendiği duyurulmuştu.

HERKES KARABORSAYA YÖNELDİ

Arjantin ile Fransa arasında yapılacak olan karşılaşmayı yerinde izlemek isteyen futbolseverler çareyi karaborsa biletlerde buldu ancak beklemedikleri bir manzarayla karşılaştılar.

TAM 10 BİN EURO

Katar'ın başkenti Doha'da karaborsa biletlerin 10 bin euro'ya alıcı bulduğu öğrenildi.

Yetkililerin sahte bilet ve fahiş fiyatları önlemek için harekete geçtiği aktarıldı.

