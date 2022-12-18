SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Dünya Kupası finaline saatler kala büyük skandal! Maç biletleri karaborsaya düştü! 10 bin euro'ya alıcı...

Dünya Kupası finaline saatler kala büyük skandal! Maç biletleri karaborsaya düştü! 10 bin euro'ya alıcı...

18.12.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan bugün sona erecek. 4 yıldır merakla beklenen turnuvanın finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek. İki takımın kozlarını paylaşacağı müsabakaya futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenirken, tüm maç biletlerinin 1 hafta önceden tükendiği açıklanmıştı. Dev finali yerinde izlemek isteyen taraftarlar, karaborsa biletlere yöneldi ancak fiyatlar şoke etti.

Dünya Kupası finaline saatler kala büyük skandal! Maç biletleri karaborsaya düştü! 10 bin euro'ya alıcı...

Dünya Kupası haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası bugün son buluyor! 4 yıldır beklenen turnuvanın finalinde; Hırvatistan'ı 3-0'la geçen Arjantin ile Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa karşı karşıya gelecek. Lionel Messi ve Kylian Mbappe'yi de karşılaştıracak olan dev maç öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BİR HAFTA ÖNCEDEN TÜKENDİ

2022-12-17T180650Z_1853533234_UP1EICH1EBCWH_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-CRO-MAR-REPORT

Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak olan finalin tüm biletlerinin 1 hafta önceden tükendiği duyurulmuştu.

HERKES KARABORSAYA YÖNELDİ

2022-12-18T093140Z_2084729282_RC278Y96XQOM_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-ARG-FRA-ARTIST

Arjantin ile Fransa arasında yapılacak olan karşılaşmayı yerinde izlemek isteyen futbolseverler çareyi karaborsa biletlerde buldu ancak beklemedikleri bir manzarayla karşılaştılar.

TAM 10 BİN EURO

2022-12-17T160137Z_335613233_UP1EICH18INIP_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-ARG-FRA-PREVIEW

Katar'ın başkenti Doha'da karaborsa biletlerin 10 bin euro'ya alıcı bulduğu öğrenildi.

Yetkililerin sahte bilet ve fahiş fiyatları önlemek için harekete geçtiği aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Finale çıkması şüpheli!' Dev maç öncesi şok...'Finale çıkması şüpheli!' Dev maç öncesi şok...
Süper Lig'in paylaşılamayan yıldızıydı! Yeni adresi 'Survivor' Süper Lig'in paylaşılamayan yıldızıydı! Yeni adresi 'Survivor'
Herkes onu konuşuyor! Finali günler önce duyuran adam: Athos Salome!Herkes onu konuşuyor! Finali günler önce duyuran adam: Athos Salome!
Anahtar Kelimeler:
Arjantin Fransa karaborsa bilet dünya kupası FIFA Dünya Kupası At kata

En Çok Okunan Haberler

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Katil yenge çıktı!

Katil yenge çıktı!

'Pislik herif, ne gülüyorsun?'

'Pislik herif, ne gülüyorsun?'

Batuhan Karadeniz, Süper Lig şampiyonu kulübe gidiyor!

Batuhan Karadeniz, Süper Lig şampiyonu kulübe gidiyor!

G.Saray ve Beşiktaş da istedi, Fenerbahçe bitirdi!

G.Saray ve Beşiktaş da istedi, Fenerbahçe bitirdi!

G.Saray, bir gecede milyonlarca euro kazandı

G.Saray, bir gecede milyonlarca euro kazandı

İlginizi Çekebilir

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.