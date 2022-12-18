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Dünya Kupası finalinin ardından olay tweet! Mesut Özil'den Fransızlara inanılmaz gönderme...

18.12.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, penaltı atışları sonrası Fransa’yı mağlup ederek şampiyon oldu. Real Madrid'de gösterdiği inanılmaz performans ile Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Benzema'nın Fransa Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nda yer almaması herkesi üzmüştü. Fakat ortaya atılan iddiadan sonra Benzema'nın takıma bilerek alınmadığı söylenmişti. Arjantin'in kupayı kazanmasının ardından Mesut Özil'den Benzema'ya sahip çıkacak bir tweet geldi.

Dünya Kupası finalinin ardından olay tweet! Mesut Özil'den Fransızlara inanılmaz gönderme...
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı’nda Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı.Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 biten mücadelede penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Arjantin, şampiyon oldu.

BENZEMA KRİZİ TIRMANIYOR

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Benzema'nın Ballon d'or seremonisinde yaptığı konuşma nedeniyle Fransa takımına alınmadığı iddia edilmişti. Kendisinin kötü gününde hep yanında olan isimleri sayarken; Florentino Perez, Jean-Michel Aulas gibi isimleri söylemesi tepkiyle karşılanmıştı. Bu isimlerin yanında Didier Deschamps'ı anmaması Fransızları kızdırmıştı. Bu sebeple Benzema'nın Fransa Milli Takımı'nda yer almadığı iddia edilmişti.

MESUT ÖZİL'DEN OLAY PAYLAŞIM

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Kupayı Arjantin'in kazanmasının ardından Mesut Özil, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Benzema'sız kupanın kazanılmayacağını ifade eden Mesut Özil'in tweetine binlerce beğeni geldi.


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