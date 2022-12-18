Dünya Kupası finalinin ardından olay tweet! Mesut Özil'den Fransızlara inanılmaz gönderme...

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı’nda Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı.Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 biten mücadelede penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Arjantin, şampiyon oldu.

BENZEMA KRİZİ TIRMANIYOR

Benzema'nın Ballon d'or seremonisinde yaptığı konuşma nedeniyle Fransa takımına alınmadığı iddia edilmişti. Kendisinin kötü gününde hep yanında olan isimleri sayarken; Florentino Perez, Jean-Michel Aulas gibi isimleri söylemesi tepkiyle karşılanmıştı. Bu isimlerin yanında Didier Deschamps'ı anmaması Fransızları kızdırmıştı. Bu sebeple Benzema'nın Fransa Milli Takımı'nda yer almadığı iddia edilmişti.

MESUT ÖZİL'DEN OLAY PAYLAŞIM

Kupayı Arjantin'in kazanmasının ardından Mesut Özil, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Benzema'sız kupanın kazanılmayacağını ifade eden Mesut Özil'in tweetine binlerce beğeni geldi.



