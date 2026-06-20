Dünya kupası hüsranı sonrası TFF'ye istifa çağrısı: "Hesap vermeyecek misiniz?

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndan 2 maç sonunda sıfır puanla elenmesinin ardından tepkiler sürerken, yaşanan hayal kırıklığı herkesi sarstı.

D Grubu'nun favorisi olarak gösterilen Türkiye'nin elenmesine bir tepki de Erman Toroğlu'ndan geldi.

TFF ve Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na sert sözlerle yüklenen Toroğlu, "Yazıklar olsun ya vallahi yazıklar olsun" dedi.

Milli takım için 'balon' ifadesini kullanan Toroğlu, "Fazla uçmuşuz, tokayı yedik" diye konuştu.

Sözcü TV'de konuşan Erman Toroğlu şunları söyledi:

'Milli takımımızın balonu patladı. Federasyon başkanı dahil. Teknik direktörümüz dahil, futbolcularımızla fazla uçmuşuz. Tokatı yedik. Öyle mücadele etmezsen ya adam 10 kişi kaldı daha ne istiyorsun? Abiciğim kafanızı, saçınızı ya ne bileyim kaşınızı değiştireceksiniz ya. Futbolunu geliştirin ya. Yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun.

Paraguay’ın nüfusu bizim 12’de 1’imiz. Hani biz süperiz falan ya senin Türkiye’deki futbolun ne? Sen habire üç büyük takıma yardakçılık yapıyorsun. Bizde VAR büyüklere çalışıyor.

Ondan sonra da Galatasaray başkanı çıkıyor, federasyon başkanına ‘Sakın ha’ diyor. O 'Sakın Ha'yı söyleyemediniz. O 'Sakın Ha'yı söyleyemezseniz Dünya Kupası'ndan elenirsiniz.'

ERSİN DÜZEN "HEMEN İSTİFA ETMELİ"

Bir diğer spor yorumcusu Ersin Düzen ise açık açık 'istifa' çağrısı yaptı. Düzen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu işi federasyon da iyi idare edememiştir. Başta TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu net bir şekilde söyleyeyim hemen istifa etmelidir! Bu sürecin bu noktaya gelmesinde birinci sorumlu odur. '20 Temmuz'da New York'tan kupayla döneceğiz' diyordu. 20 Haziran'da turnuvaya veda ettik biz!

"VERMEYECEK MİSİNİZ HESAP?"

Biz birlik beraberlik içerisinde bir şeyleri çözmeye çalışırken ayrıştıran kimdi peki? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ydu! Türkiye'nin en başarılı teknik adamı Fatih Terim destek verdi diye, bunu kalkıp da başka bir şekilde yorumlayıp toplumu başka bir şeye dönüştürdü. İnsanları akbaba yaptı, insanları sırtlan yaptı! Ne oldu peki? Ne geçti elinize ya?! Şimdi ne diyeceksiniz? Vermeyecek misiniz hesap?'

Biz maçı aslında dün kaybetmiştik zaten. Montella dün çıktı 'Bize saygı gösterilmedi' dedi. Nasıl saygı gösterilmedi? 80 milyon insan yurt içinde, milyonlarca insan yurt dışında saygı gösterdi. Daha ne yapılması gerekiyordu peki? Herkes sevgi gösterdi. Ne olması gerekiyordu? Bir baksınlar bakalım Afrikalı oyuncular ne şartlarda buraya geldi. Siz bir gün bile yokluk görmediniz, Allah daha çok versin! Ama bu şımarıklık nedir ya? Böyle olmaz!"