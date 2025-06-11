Dünya Kupası için tatsız prova! Türkiye, Meksika'ya mağlup oldu... Sabaha karşı başlamıştı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi ABD'de kamp yapan Türkiye, ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşı karşıya geldi. Haziran ayındaki ilk hazırlık karşılaşmasında ABD'yi Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup eden Vincenzo Montella'nın öğrencileri, bu kez istediğini alamadı. İlk yarıda etkili bir oyun sergileyen Milliler, fırsatları değerlendiremezken; 45. dakikada Pineda'nın golüne engel olamadı. İkinci yarıda daha etkisiz bir performans sergileyen Türkiye, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

TÜRKİYE-MEKSİKA MAÇ ÖZETİ

İşte Meksika-Türkiye maç özeti dakika dakika:

İLK YARI

dakikada milli takım gole yaklaştı. Kaan Ayhan'ın Meksika ceza yayının solundan kullandığı frikikte, köşeye giden topu kaleci Malagon sağına uzanıp taca gönderdi. dakikada Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı kornerde ceza saha dışına yolladığı topa Kenan Yıldız gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı. dakikada ay-yıldızlı ekip bir kez daha öne geçme şansını kullanamadı. Mert'in pasıyla Meksika ceza yayı önünde topla buluşan İrfan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti. dakikada Meksika öne geçti. Sağdan kullanılan taç atışı sonrası Ruiz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pineda'nın dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Meksika 1-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARI

dakikada Meksika ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Sepulveda'nın altıpas önüne yerden çevirdiği topa Huerta vurdu, yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti. dakikada milli takım beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan rakibini geçip ceza sahasına giren Kenan'ın yerden içeriye çevirdiği topa Kerem gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

Mücadele Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İLK 11'DE KİMLER VARDI?

Montella, milli takımı sahaya; Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Okay Yokuşlu, Eren Elmalı, Deniz Gül, Can Uzun, Oğuz Aydın, Mustafa Eskihellaç, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü ve Ahmed Kutucu yedekler arasında yer aldı.