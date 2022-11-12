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Dünya Kupası'nda en çok karşılaşan ülkeler

12.11.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası tarihinde en çok karşı karşıya gelen ülke milli takımları, Brezilya-İsveç, Almanya-Arjantin ve Almanya-Yugoslavya/Sırbistan oldu.

Dünya Kupası'nda en çok karşılaşan ülkeler

Tüm Dünya Kupası organizasyonlarına katılma başarısı gösteren Brezilya ile kupalarda 12 kez boy gösteren İsveç, bugüne dek 7 kez birbirleriyle karşılaştı.

Almanya ise Arjantin ve Yugoslavya/Sırbistan ile kupa tarihinde 7'şer kez karşı karşıya geldi.

BREZİLYA, İSVEÇ'E ÜSTÜNLÜK KURDU

"Sambacılar", İsveç karşısında çıktığı 7 maçın 5'ini kazandı.

İsveç'in galibiyet yüzü göremediği eşleşmede 2 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Brezilya, bu maçlarda 21 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

İki ekip, 1938, 1950, 1958, 1978, 1990 ve iki kez de 1994 Dünya Kupası'nda karşılaştı. 1958'de finalde karşılaşan iki ülkenin maçını Brezilya 5-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Tarafların oynadığı maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kupa Maç Sonuç
1938 Brezilya-İsveç 4-2
1950 Brezilya-İsveç 7-1
1958 Brezilya-İsveç 5-2
1978 Brezilya-İsveç 1-1
1990 Brezilya-İsveç 2-1
1994 Brezilya-İsveç 1-1
1994 Brezilya-İsveç 1-0
Almanya-Arjantin rekabeti
Kupa tarihinde 4 kez mutlu sona ulaşan Almanya ile 2 kez şampiyon olan Arjantin, dünyanın en büyük futbol organizasyonunda 7 kez karşılaştı.

Bu eşleşmelerin 4'ünü Almanlar, birini de Arjantin kazandı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. 2006'da 1-1 berabere sonuçlanan çeyrek final maçını Almanya, penaltılarla 4-2 kazandı. Almanya, bu maçlarda 12 gol kaydetti. Arjantin ise rakibine 5 gol attı.

Söz konusu 7 karşılaşmanın 3'ünün Dünya Kupası finalinde yaşanması, bu rekabeti özel kıldı. İki takım, 1986, 1990 ve 2014'teki final maçlarında kozlarını paylaştı. Bu finallerin ikisini Almanya, birini Arjantin kazandı.

İki takımın Dünya Kupası maçları ve sonuçları şu şekilde:

Kupa Maç Sonuç
1958 Almanya-Arjantin 3-1
1966 Almanya-Arjantin 0-0
1986 Almanya-Arjantin 2-3
1990 Almanya-Arjantin 1-0
2006 Almanya-Arjantin 1-1 (Penaltılarla 4-2)
2010 Almanya-Arjantin 4-0
2014 Almanya-Arjantin 1-0 (Uzatmada)

Almanya-Yugoslavya/Sırbistan

Almanya'nın kupa tarihinde en çok karşılaştığı diğer rakip, Yugoslavya/Sırbistan oldu.

Yugoslavya ile 6 maça çıkan Almanlar, 4 galibiyet aldı. Bir maçı Yugoslavya kazandı, bir karşılaşma da beraberlikle tamamlandı. Sırbistan ise 2010'da Almanya ile oynadığı maçtan galip ayrıldı.

Almanlar, bu eşleşmede 11 gol atıp 5 gol yedi.

Takımların Dünya Kupası'nda yaptığı maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Kupa Maç Sonuç
1954 Almanya-Yugoslavya 2-0
1958 Almanya-Yugoslavya 1-0
1962 Almanya-Yugoslavya 0-1
1974 Almanya-Yugoslavya 2-0
1990 Almanya-Yugoslavya 4-1
1998 Almanya-Yugoslavya 2-2
2010 Almanya-Sırbistan 0-1

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