Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dünya Kupası’nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor? Gerçek ortaya çıktı

Bir dönem futbol sahalarında siyah kramponlar standart görünümün parçasıyken, son 25 yılda büyük markaların dikkat çekme yarışıyla birlikte gökkuşağının hemen her rengini görmek mümkün hale geldi. Ancak 2026 FIFA Dünya Kupası’nda tablo adeta tersine döndü. Bu kez futbolcuların büyük bölümü yeniden aynı renkte krampon giyiyor. Fark şu ki, tercih edilen renk siyah değil, pembe. İşte nedeni...

Dünya Kupası’nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor? Gerçek ortaya çıktı
Sedef Karatay Bingül

Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City’de oynanan turnuvanın açılış maçında sahadaki oyuncuların büyük bölümünün parlak pembe kramponlarla mücadele etmesi dikkat çekti.

Bunun en önemli nedeni, dünyanın önde gelen spor markalarının Dünya Kupası için benzer tonlarda pembe ağırlıklı krampon koleksiyonları hazırlamış olması.

Bu durum, pembe rengin turnuvanın en baskın krampon trendi haline gelmesine yol açtı.

MARKALAR PEMBENİN MODA OLACAĞINI NASIL ÖNGÖRDÜ?

Geçmişte sektörün lider markaları daha sade siyah ve beyaz tasarımlara yönelirken, son yıllarda dikkat çekici ve canlı renkler ön plana çıkmaya başladı.

Tüketici trendlerini analiz eden uluslararası bir araştırma şirketi, 2024 yılında yayımladığı raporda "Electric Fuchsia" adlı rengin 2026 yaz sezonunun öne çıkan tonlarından biri olacağını öngörmüştü.

Şirket, bu rengi "dijital ve enerjik bir karaktere sahip, pembe ile mor arasında yer alan parlak neon bir ton" olarak tanımlamıştı.

Ayakkabı tasarım ekiplerinin bu öngörüden etkilenip etkilenmediği bilinmese de, bugün piyasadaki birçok üst düzey krampon modelinin benzer pembe tonlarında olması dikkat çekti.

FUTBOL VE MODA ARASINDAKİ BAĞ GÜÇLENİYOR

Krampon tasarımları genellikle piyasaya çıkmadan yaklaşık iki yıl önce planlanmaya başlıyor. Bu süreçte markalar, geleceğin moda eğilimlerini belirleyen kuruluşlarla çalışarak hangi renklerin ve tasarımların popüler olacağını analiz ediyor.

Öte yandan pembenin futbolda öne çıkmasının yalnızca moda trendleriyle açıklanamayacağı belirtiliyor.
Günümüz futbolcuları, önceki kuşaklara kıyasla çok daha cesur ve gösterişli tasarımlar kullanmaya açık. Ancak markaların pembe renge yönelmesinin pratik bir nedeni de bulunuyor.

Dünya Kupası’nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor? Gerçek ortaya çıktı 1

PEMBE NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Pembe renk, yeşil çim zemine karşı güçlü bir kontrast oluşturuyor. Bu sayede hem stadyumdaki seyirciler hem de televizyon başındaki izleyiciler oyuncuların ayak hareketlerini daha kolay fark edebiliyor.

Ayrıca sosyal medya videolarında, ağır çekim görüntülerde ve güçlü stadyum ışıkları altında da pembe kramponlar oldukça belirgin şekilde öne çıkıyor.

Kısacası pembe, futbol sahasında görünürlüğü artıran en dikkat çekici renklerden biri olarak öne çıkıyor.

AYNI RENK TERCİHİ MARKALAR İÇİN DEZAVANTAJ MI?

Ancak burada ilginç bir çelişki de ortaya çıkıyor. Markaların amacı dikkat çekmek ve rakiplerinden ayrışmak olsa da, birçok üreticinin aynı dönemde pembe tonlarına yönelmesi, tasarımların birbirine benzemesine neden oluyor.

Bu nedenle Dünya Kupası boyunca pembe kramponlar sahalarda baskın görünüm oluştururken, markaların gerçekten ne kadar öne çıkabildiği ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapay zekaya göre Türkiye'nin en temiz plajıYapay zekaya göre Türkiye'nin en temiz plajı
Yollara Hindistan cevizi kabuğu döşüyorlar! İşte şaşırtan nedeniYollara Hindistan cevizi kabuğu döşüyorlar! İşte şaşırtan nedeni

Anahtar Kelimeler:
Meksika dünya kupası futbol güney afrika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

Tüm araç sahipleri etkilenecek! 15 gün sonra yürürlüğe giriyor

Tüm araç sahipleri etkilenecek! 15 gün sonra yürürlüğe giriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.