Dünya Kupası'nda hakemin 'İngilizce' krizi! Herkes birbirine baktı...

2026 Dünya Kupası A Grubu'nda turnuvanın açılış maçı Meksika-Güney Afrika mücadelesinde yaşanan anlar dünyanın gündemine oturdu. Meksika'nın 2-0'lık galibiyetle ayrıldığı maça hakem Wilton Sampaio'nun anları damga vurdu.

HAKEM İNGİLİZCE KENDİNİ ANLATAMADI

Brezilyalı hakem Wilton Sampaio, maçın kritik anlarından birinde Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izledi. İnceleme sonucunda Güney Afrikalı oyuncu Simba Zwane'ye kırmızı kart gösterme kararı alan Sampaio, yeni kurallar gereği bu kararının gerekçesini taraftarlarla paylaşmak için yaka mikrofonunu açtı.

Tecrübeli hakemin kararı İngilizce olarak açıklamaya çalışırken kurduğu cümleler ve telaffuzu öylesine karmaşıktı ki, ne tribündeki taraftarlar ne de maçı canlı aktaran spikerler durumu tam olarak çözebildi.

Oyuncunun yüzüne yapılan sert müdahaleyi anlatmaya çabalayan fakat kelimeleri toparlamakta büyük güçlük çeken Sampaio'nun anonsu, stadyumda kısa süreli bir sessizliğin ardından şaşkınlık yarattı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Kırmızı kartın net gerekçesini aktarmak yerine anlaşılmaz bir kelimeler silsilesiyle konuşmasını tamamlayan hakemin o çaresiz anları, maçın skorunu ve oynanan futbolu gölgede bırakarak bir anda dijital dünyanın en çok konuşulan malzemesi haline geldi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından bu ilginç anonsun görüntüleri, çeşitli platformlarda defalarca paylaşıldı ve milyonlarca izlenmeye ulaştı.