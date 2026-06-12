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Dünya Kupası'nda hakemin 'İngilizce' krizi! Herkes birbirine baktı...

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Doğukan Akbayır

Dünya Kupası, dün akşam ev sahiplerinden biri Meksika, Güney Afrika ile mücadele etti. Maçı 2-0'lık net bir skorla kazanan Meksika turnuvaya güzel bir başlangıç yaparken maça Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun VAR incelemesi sonrası pozisyonu tüm stada açıkladığı anlar damga vurdu. Sampaio'nun yetersiz İngilizcesi yüzünden açıklaması anlaşılamadı. İşte o ilginç anlar!

2026 Dünya Kupası A Grubu'nda turnuvanın açılış maçı Meksika-Güney Afrika mücadelesinde yaşanan anlar dünyanın gündemine oturdu. Meksika'nın 2-0'lık galibiyetle ayrıldığı maça hakem Wilton Sampaio'nun anları damga vurdu.

Dünya Kupası nda hakemin İngilizce krizi! Herkes birbirine baktı... 1

HAKEM İNGİLİZCE KENDİNİ ANLATAMADI

Brezilyalı hakem Wilton Sampaio, maçın kritik anlarından birinde Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izledi. İnceleme sonucunda Güney Afrikalı oyuncu Simba Zwane'ye kırmızı kart gösterme kararı alan Sampaio, yeni kurallar gereği bu kararının gerekçesini taraftarlarla paylaşmak için yaka mikrofonunu açtı.

Dünya Kupası nda hakemin İngilizce krizi! Herkes birbirine baktı... 2

Tecrübeli hakemin kararı İngilizce olarak açıklamaya çalışırken kurduğu cümleler ve telaffuzu öylesine karmaşıktı ki, ne tribündeki taraftarlar ne de maçı canlı aktaran spikerler durumu tam olarak çözebildi.

Dünya Kupası nda hakemin İngilizce krizi! Herkes birbirine baktı... 3

Oyuncunun yüzüne yapılan sert müdahaleyi anlatmaya çabalayan fakat kelimeleri toparlamakta büyük güçlük çeken Sampaio'nun anonsu, stadyumda kısa süreli bir sessizliğin ardından şaşkınlık yarattı.

Dünya Kupası nda hakemin İngilizce krizi! Herkes birbirine baktı... 4

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Kırmızı kartın net gerekçesini aktarmak yerine anlaşılmaz bir kelimeler silsilesiyle konuşmasını tamamlayan hakemin o çaresiz anları, maçın skorunu ve oynanan futbolu gölgede bırakarak bir anda dijital dünyanın en çok konuşulan malzemesi haline geldi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından bu ilginç anonsun görüntüleri, çeşitli platformlarda defalarca paylaşıldı ve milyonlarca izlenmeye ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika güney afrika 2026 Dünya Kupası A grubu
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