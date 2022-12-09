Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Hırvatistan oldu! Brezilya'yı penaltılarda turnuvanın dışına ittiler!

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada kritik maçta Hırvatistan ile Brezilya yarı finale yükselebilmek için kozlarını paylaştı. Mücadelenin 90 dakikası golsüz eşitlikle bitince maç uzadı. Uzatmalarda vitesi arttıran Brezilya, Neymar'ın attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. İkinci uzatmanın sonlarına doğru Petkovic ile golü bulan Hırvatistan maçı penaltılara götürdü. Penaltılarda ise Hırvatistan maçı kazanarak Brezilya'yı eledi.

MAÇ HIZLI BAŞLADI

Dakikalar 5'i gösterirken sol çaprazda kontrol ettiği top sonrası kaleye yönelen Vinicius'un sert şutunda top Livakovic'te kaldı.

BREZILYA BASKIYA DEVAM ETTİ

Sol kulvarı etkili kullanan Vinicius, Richarlison'la yaptığı duvar pası sonrası kaleye yakın mesafeden şutunu attı, Gvardiol'dan seken top sonrası Brezilya atağı devam etti. Neymar'ın şutunda kaleci Livakovic, rahat bir şekilde topun kontrolünü sağladı.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Karşılaşmanın son anlarına kadar Brezilya'nın yoğun baskına dayanan Hırvatistan, mücadeleyi uzatmalara götürmeyi başardı. Yarı finale yükselme maçında iki takım da tüm kozlarını oynamaya başladı.

NEYMAR ATTI!

İlk uzatmanın son anlarında topla buluşan Neymar adeta Hırvatistan savunmasını çalıma dizdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan yıldız oyuncu, kaleciyi de çalımlayarak topu ağlara gönderdi ve maç 1-0 oldu.

PELE'NİN REKORUNU EGALE ETTİ

Neymar, Pele'ye ait olan Brezilya Milli Takımı ile en çok gol atan oyuncu rekorunu 60 yıl sonra egale etti. (77 gol)

MAÇ BİTTİ DERKEN PENALTILARA GİTTİ

116' dakikada Hırvatistan eşitliği yakaladı. Orsic'in sol kanattan çevirdiği topa ceza sahasında düzgün bir vuruş yapan Petkovic'in şutunda Marquinhos'tan seken top ağlarla buluştu. Maç 1-1'lik skorla penaltılara gitti.

PENALTILARDA GÜLEN TARAF HIRVATİSTAN

İlk yarı finalistin belirleneceği maçta penaltılara giden mücadeleyi Hırvatistan kazandı.



