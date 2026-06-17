Dünya Kupası'nda inanılmaz olay! Sahanın ortasında su borusu patladı...

2026 FIFA Dünya Kupası, bu kez sahadaki futbolla değil, inanılmaz bir altyapı arızasıyla dünya gündemine oturdu. Turnuvanın grup aşamasında Irak ile Norveç'i karşı karşıya getiren mücadelede, futbol sahalarında görmeye hiç alışık olmadığımız trajikomik bir olay yaşandı.

SAHANIN ORTASINDAN ŞELALE GİBİ SU FIŞKIRDI

Ceza sahasının civarında büyük bir gürültüyle su borusu patladı. Yerin altından şelale gibi fışkıran tazyikli su, yeşil zemini saniyeler içerisinde adeta bir göle çevirdi. Olayın ardından stadyum görevlileri ve altyapı yetkilileri suyu kesmek için apar topar sahaya akın etti.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

O anlar, ekran başındaki milyonlarca izleyiciyi şaşkına çevirirken sosyal medyada da saniyeler içinde viral oldu. Futbolseverler, dünyanın en prestijli turnuvasında böyle bir altyapı zafiyetinin nasıl yaşanabileceği konusunda organizasyon komitesini topa tuttu.