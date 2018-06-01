Dünya Kupası’nda Meksika'ya şans getirmesi için Yanet Garcia’nın poposunu tekmelediler

Meksika’nın dünyaca ünlü hava durumu spikeri Yanet Garcia’nın canlı yayınında ilginç bir olay yaşandı. Televizyon yayınına konuk olarak katılan başka bir televizyoncu Jorge Van Rankin ile futbol yorumcusu Enrique Bermudez, Meksika’ya Dünya Kupası’nda şans getirmesi için güzel sunucunun poposunu tekmeledi.

Güzelliği ile tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran ünlü sunucunun bu görüntüleri sosyal medyada en çok konuşulan olaylar arasına girdi.

Dünya Kupası’nda F Grubu2nda yer alan Meksika, ilk maçını 17 Haziran’da Almanya ile yapacak ve ardından Güney Kore ve İsveç ile karşılaşacak. (Skor)

