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Dünya Kupası'nda "Onur maçı" krizi! İran ve Mısır FIFA'ya başvurdu

2026 Dünya Kupası'nda ilk kez hayata geçirilecek "LGBTQ+ Onur Maçı" etkinlikleri için İran-Mısır karşılaşmasının seçilmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Her iki ülkenin de karara tepki gösterdiği ve FIFA'nın talepleri geri çevirdiği öne sürüldü.

Dünya Kupası'nda "Onur maçı" krizi! İran ve Mısır FIFA'ya başvurdu
Burak Kavuncu

2026 Dünya Kupası'nda İran ile Mısır arasında oynanacak karşılaşmanın Seattle Ev Sahipliği Komitesi tarafından "LGBTQ+ Onur Maçı" olarak tanıtılması iki ülkenin tepkisini çekti. İran ve Mısır federasyonlarının FIFA'ya resmi başvuruda bulunduğu öne sürülürken, FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan da konuyla ilgili açıklama geldi.

SEATTLE KOMİTESİNİN KARARI GÜNDEM OLDU

Dünya Kupası nda "Onur maçı" krizi! İran ve Mısır FIFA ya başvurdu 1

2026 Dünya Kupası'nda oynanacak İran-Mısır karşılaşması, saha içindeki öneminin yanı sıra organizasyon dışındaki gelişmeler nedeniyle de gündeme oturdu. ABD'nin Seattle kentindeki yerel ev sahipliği komitesinin mücadeleyi "LGBTQ+ Onur Maçı" kapsamında değerlendirmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

Kararın duyulmasının ardından özellikle İran ve Mısır cephesinde rahatsızlık oluştuğu iddia edildi. Her iki ülkenin de söz konusu etkinlikle ilişkilendirilmek istemediği öne sürüldü.

FIFA'YA RESMİ BAŞVURU

Dünya Kupası nda "Onur maçı" krizi! İran ve Mısır FIFA ya başvurdu 2

İddialara göre İran ve Mısır futbol federasyonları, stadyum içerisinde LGBTQ+ sembollerinin, gökkuşağı bayraklarının ve ilgili tanıtım faaliyetlerinin sınırlandırılması ya da kaldırılması talebiyle FIFA'ya resmi başvuruda bulundu.

Özellikle İran tarafının, LGBT hareketini destekleyen herhangi bir organizasyonun parçası olmak istemediğini FIFA'ya ilettiği belirtilirken, iki ülkede de LGBTQ+ faaliyetlerine yönelik yasal kısıtlamaların bulunduğuna dikkat çekildi.

INFANTINO'DAN AÇIKLAMA

Dünya Kupası nda "Onur maçı" krizi! İran ve Mısır FIFA ya başvurdu 3

Tartışmaların büyümesi üzerine FIFA Başkanı Gianni Infantino konuya ilişkin açıklama yaptı. Infantino, 2026 Dünya Kupası kapsamında FIFA tarafından resmi olarak ilan edilmiş herhangi bir "Onur Maçı" bulunmadığını ifade etti.

FIFA Başkanı, Seattle'da düzenlenen etkinliklerin yerel organizasyon komitelerinin inisiyatifinde gerçekleştirildiğini ve bunların FIFA'nın resmi maç organizasyonlarından bağımsız olduğunu vurguladı.

GÖZLER İRAN-MISIR MAÇINDA

Yaşanan gelişmelerin ardından İran ile Mısır arasında oynanacak karşılaşma, Dünya Kupası'nın en çok konuşulan mücadelelerinden biri haline geldi. Futbolseverler sahadaki rekabeti beklerken, organizasyon etrafında yaşanan tartışmaların önümüzdeki günlerde de gündemde kalması bekleniyor.

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İran Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri FIFA Mısır lgbt 2026 Dünya Kupası
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