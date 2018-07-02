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Dünya Kupası'nda şampiyon 38 milyon dolar kazanacak!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 02.07.2018 14:42 | Son Güncelleme

Bu yıl Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda takımların kazanacağı para belli oldu. Dünya şampiyonu yaklaşık 38 milyon dolar kazanacak.

Dünya Kupası'nda şampiyon 38 milyon dolar kazanacak!

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonu çeyrek finale çıkan takımlarla daha heyecanlı bir hal alırken, en çok merak edilen konulardan biri ise takımların kazanacağı paraydı.

FIFA, bu yılki organizasyonda finallere kalan takımlar için 400 milyon dolar bütçe ayırdı. Finallere katılan tüm takımlar 8 milyon dolar ile ödüllendirilirken, gruplardan çıkan takımlara 4 milyon dolar verdi. Çeyrek finallere kalan takımlar 12 milyon dolar alırken, yarı finallere kalan takımlar 16 milyon dolar kazanmış olacak.

Turnuvayı dördüncü olarak bitiren takım 22 milyon dolar, üçüncü olan takım 24 milyon dolar, finalde kaybeden takım 28 milyon dolar ve şampiyonayı kazanan takım 38 milyon dolar para ödülü kazanmış olacak.

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