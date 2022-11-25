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Dünya Kupası'nda skandal! İranlı eski milli futbolcu Voria Ghafouri tutuklandı

25.11.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İranlı eski milli futbolcu Voria Ghafouri, İran'da başlayan protestolara destek verdiği iddiasıyla tutuklandı. Geçtiğimiz gün İran Milli Takımı'na destek veren Voria Ghafouri, ülkesinde apar topar polisler tarafından ifadeye alındı.

Dünya Kupası'nda skandal! İranlı eski milli futbolcu Voria Ghafouri tutuklandı

Kariyerine İran Ligi ekiplerinden Foolad'da devam eden, bir dönem İran Milli Takımı'nın değişilmez oyuncularından Voria Ghafouri tutuklandı. Rejim karşıtı açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan tecrübeli oyuncu ülkesinde tutuklandı.

MAÇIN ARDINDAN TUTUKLANDI

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndan oynanan İngiltere İran maçı öncesi protesto vardı. İranlı futbolcular maç öncesi stadyumda çalınan İran Milli Marşı'na eşlik etmeyerek rejimi protesto etmişti. Voria Ghafouri, oyuncuların yanında olduğunu söylemesinin ardından ülkesinde tutuklandı.

“UTANIYORUM” DEMİŞTİ

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Voria Ghafouri, İran'ın kadınlara getirdiği stadyuma girme yasağına karşı çıkmış ve “Bir futbolcu olarak annelerimiz ve kız kardeşlerimizin stadyumlarımıza girmesinin yasak olduğu bir dönemde futbol oynamaktan gerçekten utanıyorum.” demişti.

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İran dünya kupası Zehra Çilingiroğlu ligi ekipleri

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