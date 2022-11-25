Dünya Kupası'nda skandal! İranlı eski milli futbolcu Voria Ghafouri tutuklandı

Kariyerine İran Ligi ekiplerinden Foolad'da devam eden, bir dönem İran Milli Takımı'nın değişilmez oyuncularından Voria Ghafouri tutuklandı. Rejim karşıtı açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan tecrübeli oyuncu ülkesinde tutuklandı.

MAÇIN ARDINDAN TUTUKLANDI

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndan oynanan İngiltere İran maçı öncesi protesto vardı. İranlı futbolcular maç öncesi stadyumda çalınan İran Milli Marşı'na eşlik etmeyerek rejimi protesto etmişti. Voria Ghafouri, oyuncuların yanında olduğunu söylemesinin ardından ülkesinde tutuklandı.

“UTANIYORUM” DEMİŞTİ

Voria Ghafouri, İran'ın kadınlara getirdiği stadyuma girme yasağına karşı çıkmış ve “Bir futbolcu olarak annelerimiz ve kız kardeşlerimizin stadyumlarımıza girmesinin yasak olduğu bir dönemde futbol oynamaktan gerçekten utanıyorum.” demişti.

