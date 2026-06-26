Dünya Kupası'nda Tarkan detayı! Millilerin attığı golden sonra çaldı

24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda ilk iki maçta büyük hayal kırıklığı yaratan A Milli Takımımız, turnuvadaki son maçında ABD karşısında büyük bir mücadele ortaya koydu.

3-2'LİK GALİBİYETLE VEDA

Kıran kırana geçen karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup eden ay-yıldızlılar, elde edilen galibiyete rağmen turnuvaya veda etti. Milliler, 90 dakika sonunda skor tabelasında üstünlüğü ele geçirse de alınan sonuç tur için yeterli olmadı.

GOLLERDEN SONRA AYNI ŞARKI ÇALDI

Karşılaşmanın ardından dikkat çeken detaylardan biri ise Milli Takım'ın gol müziği oldu.

TARKAN DETAYI

Ay-yıldızlıların attığı gollerin ardından stadyum hoparlörlerinden Tarkan'ın "Bir Oluruz Yolunda" şarkısı yükseldi.

TRİBÜNLER HEP BİR AĞIZDAN EŞLİK ETTİ

Tribünlerde yer alan binlerce Türk taraftar, her gol sonrası çalan şarkıya hep bir ağızdan eşlik etti. Kırmızı-beyaz renklere bürünen tribünlerde oluşan atmosfer, maçın en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı.