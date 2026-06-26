Dünya Kupası'nda Tarkan detayı! Millilerin attığı golden sonra çaldı

24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda ilk iki maçta büyük hayal kırıklığı yaratan A Milli Takımımız, turnuvadaki son maçında ABD karşısında büyük bir mücadele ortaya koydu.
Kıran kırana geçen karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup eden ay-yıldızlılar, elde edilen galibiyete rağmen turnuvaya veda etti. Milliler, 90 dakika sonunda skor tabelasında üstünlüğü ele geçirse de alınan sonuç tur için yeterli olmadı.
Karşılaşmanın ardından dikkat çeken detaylardan biri ise Milli Takım'ın gol müziği oldu.
Ay-yıldızlıların attığı gollerin ardından stadyum hoparlörlerinden Tarkan'ın "Bir Oluruz Yolunda" şarkısı yükseldi.
Tribünlerde yer alan binlerce Türk taraftar, her gol sonrası çalan şarkıya hep bir ağızdan eşlik etti. Kırmızı-beyaz renklere bürünen tribünlerde oluşan atmosfer, maçın en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı.
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