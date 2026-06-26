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Dünya Kupası'nda Tarkan detayı! Millilerin attığı golden sonra çaldı

Dünya Kupası'ndaki grubun son maçında ABD'yi 3-2 mağlup eden A Milli Takımımız, 24 yıl sonra katıldığı turnuvaya veda etti. Gollerden sonra çalan şarkı ve Tarkan detayı ise gündem oldu.

Dünya Kupası'nda Tarkan detayı! Millilerin attığı golden sonra çaldı
Devrim Karadağ

24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda ilk iki maçta büyük hayal kırıklığı yaratan A Milli Takımımız, turnuvadaki son maçında ABD karşısında büyük bir mücadele ortaya koydu.

3-2'LİK GALİBİYETLE VEDA

Kıran kırana geçen karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup eden ay-yıldızlılar, elde edilen galibiyete rağmen turnuvaya veda etti. Milliler, 90 dakika sonunda skor tabelasında üstünlüğü ele geçirse de alınan sonuç tur için yeterli olmadı.

Dünya Kupası nda Tarkan detayı! Millilerin attığı golden sonra çaldı 1

GOLLERDEN SONRA AYNI ŞARKI ÇALDI

Karşılaşmanın ardından dikkat çeken detaylardan biri ise Milli Takım'ın gol müziği oldu.

Dünya Kupası nda Tarkan detayı! Millilerin attığı golden sonra çaldı 2

TARKAN DETAYI

Ay-yıldızlıların attığı gollerin ardından stadyum hoparlörlerinden Tarkan'ın "Bir Oluruz Yolunda" şarkısı yükseldi.

Dünya Kupası nda Tarkan detayı! Millilerin attığı golden sonra çaldı 3

TRİBÜNLER HEP BİR AĞIZDAN EŞLİK ETTİ

Tribünlerde yer alan binlerce Türk taraftar, her gol sonrası çalan şarkıya hep bir ağızdan eşlik etti. Kırmızı-beyaz renklere bürünen tribünlerde oluşan atmosfer, maçın en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Dünya Kupası nda Tarkan detayı! Millilerin attığı golden sonra çaldı 4

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Türkiye ABD Amerika Birleşik Devletleri a milli takım dünya kupası
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