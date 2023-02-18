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  4. Dünya Kupası'nı sallayan Dominik Livakovic'ten alkışlanacak hareket! Türkiye'yi yalnız bırakmadı...

Dünya Kupası'nı sallayan Dominik Livakovic'ten alkışlanacak hareket! Türkiye'yi yalnız bırakmadı...

18.02.2023 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

T.C. Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan Milli Takımı'nın file bekçisi Dominik Livakovic'in depremzedeler için bağışta bulunduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kıran, "Teşekkürler koca yürekli adam Livakovic. Hırvat Milli Kaleci Dominik Livakovic, Dünya Kupası'nda Brezilya'ya karşı yine devleşerek takımını yarı finale çıkardığı formasını ve penaltıları kurtardığı eldivenini geliri depremzedeler için kullanılmak üzere teslim etti" ifadelerine yer verdi.

Dünya Kupası'nı sallayan Dominik Livakovic'ten alkışlanacak hareket! Türkiye'yi yalnız bırakmadı...

Hırvatistan milli futbolcusu Dominik Livakovic, forma ve eldivenini, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için bağışladı.

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Hırvat kaleci Livakovic, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya'ya karşı mücadele ettiği çeyrek final maçında giydiği formayı ve eldivenini, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğine teslim etti.

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Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hırvat milli kaleci Dominik Livakovic, Dünya Kupası'nda Brezilya'ya karşı yine devleşerek takımını yarı finale çıkardığı formasını ve penaltıları kurtardığı eldivenini, geliri depremzedeler için kullanılmak üzere teslim etti."

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Paylaşımında Livakovic'i etiketleyen Kıran, ayrıca "Teşekkürler koca yürekli adam." ifadesini kullandı.

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