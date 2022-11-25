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Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar için yolun sonu! Alanyasporlu Diedhiou fişi çekti

25.11.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar, Ekvador maçında aldığı mağlubiyetin ardından bugün 2. karşılaşmalarına çıktı. Senegal ile karşı karşıya gelen Katar, bu maçtan da boynu bükük ayrıldı. Karşılaşmanın başından sonuna kadar silik bir oyun ortaya koyan Katar, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar için yolun sonu! Alanyasporlu Diedhiou fişi çekti
Famara Diedhiou

Famara Diedhiou

SEN Senegal
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
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2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar için yolun sonu geldi. Ekvador maçını yenilmesinin ardından Senegal maçına çıkan Katar, bu karşılaşmadan da 3-1 mağlup ayrıldı. Katar, Dünya Kupası'nda son maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

İLK YARI BİTERKEN GOL GELDİ

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Maçın başından beri üstün bir oyun ortaya koyan Senegal, 41. dakikada Boulaye Dia'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

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Karşılaşmanın ikinci yarısına da fırtına gibi başlayan Senegal, 48. dakikada Diedhiou'nun attığı golle farkı 2'ye çıkarttı. Ülkemizde Alanyaspor forması giyen Diedhiou, attığı golün ardından büyük mutluluk yaşadı.

KATAR İÇİN UMUT IŞIĞI

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Maçın son dakikalarına girilirken Mohammed Muntari Katar için skoru 2-1'e getirdi.

UMUT IŞIĞINI SÖNDÜRDÜLER

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Katar'ın attığı golün ardından pozisyonlarına devam eden Senegal, kısa süre içinde farkı tekrar ikiye çıkardı. Dieng, takımını 3-1 öne geçiren golü attı.

DÜNYA KUPASI'NA SÜPER LİG DAMGASI

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2022 Dünya Kupası'nda şimdiye kadar atılan gollerden 4 tanesi, Süper Lig'de forma giyen oyunculardan geldi.

-Enner Valencia
-Batshuayi
-Diedhiou

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