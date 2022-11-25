Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar için yolun sonu! Alanyasporlu Diedhiou fişi çekti

2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar için yolun sonu geldi. Ekvador maçını yenilmesinin ardından Senegal maçına çıkan Katar, bu karşılaşmadan da 3-1 mağlup ayrıldı. Katar, Dünya Kupası'nda son maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

İLK YARI BİTERKEN GOL GELDİ

Maçın başından beri üstün bir oyun ortaya koyan Senegal, 41. dakikada Boulaye Dia'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısına da fırtına gibi başlayan Senegal, 48. dakikada Diedhiou'nun attığı golle farkı 2'ye çıkarttı. Ülkemizde Alanyaspor forması giyen Diedhiou, attığı golün ardından büyük mutluluk yaşadı.

KATAR İÇİN UMUT IŞIĞI

Maçın son dakikalarına girilirken Mohammed Muntari Katar için skoru 2-1'e getirdi.

UMUT IŞIĞINI SÖNDÜRDÜLER

Katar'ın attığı golün ardından pozisyonlarına devam eden Senegal, kısa süre içinde farkı tekrar ikiye çıkardı. Dieng, takımını 3-1 öne geçiren golü attı.

DÜNYA KUPASI'NA SÜPER LİG DAMGASI

2022 Dünya Kupası'nda şimdiye kadar atılan gollerden 4 tanesi, Süper Lig'de forma giyen oyunculardan geldi.

-Enner Valencia

-Batshuayi

-Diedhiou

