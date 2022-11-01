Dünya Kupası öncesi flaş karar! Galler Milli Takımı ismini değiştiriyor

Galler Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala, kupa sonrası güncellenmek üzere ismini değiştirme kararı verdi.

İngiltere'nin ünlü basın organlarından Daily Mail'in haberine göre; Federasyon, ülkenin adının organizasyonlarda İngilizce yerine Galce yer almasını istediği için böyle bir karar imza attı.

YENİ İSMİ "CYMRU"

Değişikliğin uygulanmasına karar verilirse Galler, 2022 Dünya Kupası'nın ardından oynayacağı tüm maçlarda "Wales" olarak değil, "Cymru" olarak yer alacak. Haberde, resmi yazışmalarda Wales yerine Cymru'nun kullanıldığı aktarıldı.

"DÜNYA KUPASI ÖNCESİ İSTİYORUZ AMA..."

Galler Futbol Federasyonu CEO'su Noel Mooney konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Takım, Cymru olarak adlandırılmalı. Bizler, milli takımımız için bu kelimeyi kullanıyoruz. İnternet sitemizde de bu ifade yer alıyor ve konuşurken bu kelimeyi kullanıyoruz. Yapacağımız çok iş var. Dünya Kupası'nda bu değişikliği istiyoruz ancak 2023 daha iyi bir seçenek olabilir. Bu konuyu tüm paydaşlarımızla tartışacağız. Değişiklik kararını aceleye getirmek istemiyoruz."

2022 Dünya Kupası'nda B Grubu'nda yer alan Galler, bir üst tura kalabilmek için İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'la karşılaşacak.



