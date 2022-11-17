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Dünya Kupası öncesi Messi'den şov var! Taraftarlar, adına tezahüratta bulunuyor

17.11.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Arjantin Milli Takımı, hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ni 5-0 mağlup etti. Messi'nin bir gol attığı karşılaşmada taraftarlar yıldız oyuncu adına tezahüratlarda bulundu. Attığı golde 4 savunma oyuncusunu tek bir hareketle devre dışı bırakan Messi'ye sosyal medyada birçok yorum yapıldı.

Dünya Kupası öncesi Messi'den şov var! Taraftarlar, adına tezahüratta bulunuyor
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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Muhammed Bin Zayed Stadı'nda oynanan maçta Arjantin'in gollerini 17. dakikada Julian Alvarez, 25 ve 36. dakikalarda Angel di Maria, 44. dakikada Lionel Messi ile 60. dakikada Joaquin Correa kaydetti.

YENİLMEZLİK SERİSİ 36 MAÇA ÇIKTI

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Teknik direktör Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, bu sonuçla yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı.

"Tangocular", iki maç daha kaybetmemesi halinde İtalya'ya ait rekoru kıracak.

Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya ile C Grubu'nda yer alan Arjantin, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 22 Kasım Salı günü Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

MESSI'DEN TEK KİŞİLİK ŞOV

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Messi'nin Arjantin Milli Takımı ile 2022 yılında oynadığı 7 maçta 11 gol, 3 asist bulunuyor. Dünya Kupası öncesi ortaya çıkan bu istatistik, Arjantinli taraftarların bir hayli umutlanmasını sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin messi

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