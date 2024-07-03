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  4. Dünya Mert Günok'u konuştu, uzatmalardaki kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı... "Oğlum nasıl çıkardın lan!"

Dünya Mert Günok'u konuştu, uzatmalardaki kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı... "Oğlum nasıl çıkardın lan!"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.07.2024 08:30
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A Milli Takımımızın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek EURO 2024'Te çeyrek finale yükseldiği maçta Mert Günok muhteşem bir performansa imza atarken, uzatmalardaki kurtarışıyla takımımızı adeta ipten aldı. Günok'un bu kurtarışı sosyal medyayı ele geçirirken, matematiksel analizi dahi yayınlandı. İşte detaylar...

Dünya Mert Günok'u konuştu, uzatmalardaki kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı... "Oğlum nasıl çıkardın lan!"

Milliler son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek EURO 2024'te adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Ay-yıldızlılar çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

MERT GÜNOK'TAN MUHTEŞEM PERFORMANS

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Milli Takımımızın kalecisi Mert Günok, maç boyunca harika kurtarışlara imza atarken uzatma dakikalarının son saniyelerinde Prass'ın sol kanattan ortasında Baumgartner'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda Mert Günok ıslak zeminde yerde seken topu harika bir reaksiyonla tokatlayıp golü önledi ve herkesi kendisine hayran bıraktı.

MERİH'TEN MERT'E: NASIL ÇIKARDIN LAN!

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Maçın ardından saha içi kamerasına keyifli bir diyalog yansıdı. Gollerimizi atan Merih Demiral, Mert Günok'a son pozisyonla ilgili şunları söyledi:

"Oğlum Merto, Allah var ya... Oğlum nasıl çıkardın lan! Allah çarpsın..."

MATEMATİKSEL ANALİZİ YAYINLANDI

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Mert Günok'un son saniyedeki pozisyonunun matematiksel analizi yayınlandı. (The xG Philosophy)

• Mert'in kurtarma ihtimali: %6
• Gol olma ihtimali: %94

DÜNYA ONU KONUŞTU

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Mert Günok'un bu kurtarışı dünya basınında da geniş yer buldu. Günok kurtarışı yaptığı andan itibaren tüm sosyal medyayı adeta ele geçirdi.

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Euro 2024 Canlı Skor


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