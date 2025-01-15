Dünya mutfağına açılmak isteyenlere 11 kolay tarif

İtalya'dan Asya'ya, Meksika'dan Hindistan'a... Dünya mutfağını evinize taşımak istiyorsanız evde yapabileceğiniz hem pratik hem de kolay tarifleri özenle seçtik ve hazırladık. Hadi dünya turuna çıkıyoruz!

1. İtalyan Spagetti Carbonara

Malzemeler:

400 g spagetti

100 g pancetta veya pastırma

2 adet yumurta sarısı

1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Karabiber

Yapılışı:

Spagettiyi haşlayıp süzün. Pancettayı küçük doğrayıp tavada kızartın. Yumurtayı ve parmesanı karıştırın. Spagettiyi tavaya ekleyip karıştırın, ardından yumurtalı karışımı ilave edin. Karabiber ekleyerek servis yapın.

2. Tikka Masala

Malzemeler:

500 g tavuk göğsü

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı tikka masala baharatı

1 su bardağı domates püresi

1/2 su bardağı krema

Tuz, zeytinyağı

Yapılışı:

Tavukları yoğurt ve baharatla marine edip 1 saat bekletin. Tavada tavukları soteleyin, ardından domates püresi ve kremayı ekleyin. 10 dakika kısık ateşte pişirin.

3. Taco

Malzemeler:

8 adet taco kabuğu

300 g kıyma

1 soğan

1 su bardağı rendelenmiş cheddar

1 su bardağı marul, domates, mısır karışımı

Yapılışı:

Soğanı kavurup kıymayı ekleyin, baharatlarla pişirin. Taco kabuklarına kıyma ve sebze karışımını doldurun. Üzerine cheddar ekleyerek servis edin.

4. Fransız Soğan Çorbası

Malzemeler:

4 adet soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 litre et suyu

4 dilim baget ekmeği

Rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı:

Soğanları karamelize edene kadar tereyağında kavurun. Et suyunu ekleyip 20 dakika pişirin. Çorbayı kaselere alın, üzerine ekmek ve kaşar koyup fırında kızartın.

5. Maki

Malzemeler:

2 su bardağı sushi pirinci

4 yemek kaşığı pirinç sirkesi

1 paket nori (deniz yosunu)

Somon, avokado, salatalık (iç dolgu için)

Yapılışı:

Pirinci haşlayıp sirkeyle karıştırın. Nori üzerine pirinci yayın, somon ve avokadoyu ekleyip sarın. Dilimleyerek servis edin.

6. Sebzeli Noodle

Malzemeler:

300 g noodle

2 yemek kaşığı soya sosu

1 havuç, 1 biber, 1 kabak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Noodle’ı haşlayıp süzün. Sebzeleri ince doğrayıp soteleyin, noodle ve soya sosunu ekleyin. Karıştırarak servis edin.

7. Paella

Malzemeler:

2 su bardağı pirinç

300 g deniz mahsulleri

1 kırmızı biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Safran, tuz

Yapılışı:

Zeytinyağında biberi kavurup deniz mahsullerini ekleyin. Pirinci, suyu ve safranı ekleyip kısık ateşte pişirin. Tüm malzemeleri birleştirin.

8. Thai Yeşil Köri

Malzemeler:

300 g tavuk göğsü

1 su bardağı hindistan cevizi sütü

1 yemek kaşığı yeşil köri ezmesi

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ

1 adet kabak

1 adet kırmızı biber

1 tatlı kaşığı balık sosu

1 çay kaşığı şeker

Taze kişniş

Yapılışı:

Bir tavada yağı ısıtın ve tavukları hafifçe soteleyin. Tavuklar renk aldıktan sonra yeşil köri ezmesini ekleyip karıştırın. Hindistan cevizi sütünü, balık sosunu ve şekeri ekleyerek tavukla karıştırın. Sebzeleri (kabak ve kırmızı biber) ekleyip karışımı kısık ateşte 10-15 dakika pişirin. Taze kişnişle süsleyerek sıcak servis yapın.

9. Kartoffelsalat

Malzemeler:

4 orta boy patates

1 küçük soğan

2 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı hardal

Tuz ve karabiber

2 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz

Yapılışı:

Patatesleri kabuklarıyla haşlayın ve soğuduktan sonra kabuklarını soyup dilimleyin. Bir kasede sirke, zeytinyağı, hardal, tuz ve karabiberi karıştırarak bir sos hazırlayın. Patatesleri büyük bir kaseye alın, doğranmış soğanı ekleyin ve sosla karıştırın. Üzerine doğranmış maydanozu serpip servis edin. Bu salata hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilebilir.

10. Risotto

Malzemeler:

1 su bardağı arborio pirinci

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 küçük soğan

1 diş sarımsak

200 g mantar

1/2 su bardağı beyaz şarap

3 su bardağı sebze veya tavuk suyu

1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Tavada zeytinyağını ısıtıp soğanı ve sarımsağı soteleyin. Mantarları ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Arborio pirincini ekleyip karıştırarak birkaç dakika kavurun. Beyaz şarabı ekleyip karıştırın ve şarap buharlaştığında sıcak suyu azar azar ekleyerek pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Tereyağı ve parmesan peynirini ekleyip karıştırarak kremamsı bir kıvam elde edin.

11. Gazpacho

Malzemeler:

4 adet olgun domates

1 adet salatalık

1 adet kırmızı biber

2 diş sarımsak

2 dilim bayat ekmek

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı sirke

Tuz ve karabiber

Yapılışı: