Dünya mutfaklarından çok farklı yemekler denemeyi sevenler için Meksika'dan Quesadilla tarifi

Dünya mutfağı ile tanışmak istiyor ve bunun için pratik tarifler arıyorsanız Meksika'dan Quesadilla tarifi tam size göre. Birden çok lezzetin tortilla ekmeği ile buluştuğu bu tarif damağınızda bir karnaval hissi yaratacak!

QUESADILLA TARİFİ

MALZEMELER

1 adet tavuk bonfile

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kırmızı biber

1 tatlı kaşığı kajun baharatı

2 adet tortilla ekmeği

1 adet yeşil biber

4 dilim cheddar peyniri

1 adet sarı biber

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 konserve mısır

10-15 dilim jalapeno biberi (tercihe göre)

HAZIRLANIŞI