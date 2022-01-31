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Dünya mutfaklarından çok farklı yemekler denemeyi sevenler için Meksika'dan Quesadilla tarifi

31.01.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika mutfağının gözdelerinden Quesadilla, dışı çıtır içi yumuşacık formuyla bir kez tadına bakanları kendine hayran bırakıyor. Fazla zaman harcamadan yapabileceğiniz Quesadilla, gerek misafirlerinizi ağırlamak istediğinizde gerekse canınız pratik bir atıştırmalık çektiğinde hazırlayabileceğiniz harika bir alternatif. Üstelik sizin için derlediğimiz Meksika'dan Quesadilla tarifi ile bu eşsiz lezzetin tadını çıkarmak oldukça kolay!

Dünya mutfaklarından çok farklı yemekler denemeyi sevenler için Meksika'dan Quesadilla tarifi

Dünya mutfağı ile tanışmak istiyor ve bunun için pratik tarifler arıyorsanız Meksika'dan Quesadilla tarifi tam size göre. Birden çok lezzetin tortilla ekmeği ile buluştuğu bu tarif damağınızda bir karnaval hissi yaratacak!

QUESADILLA TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 adet tavuk bonfile

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 tatlı kaşığı kajun baharatı

  • 2 adet tortilla ekmeği

  • 1 adet yeşil biber

  • 4 dilim cheddar peyniri

  • 1 adet sarı biber

  • 1 adet soğan

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 konserve mısır

  • 10-15 dilim jalapeno biberi (tercihe göre)

HAZIRLANIŞI

  • Soğanı piyazlık olacak şekilde doğrayın.

  • Geniş bir tavaya yağ ekleyin. Yağ kızınca soğanları içine atın ve sotelemeye başlayın.

  • Kırmızı biber, sarı biber ve yeşil biberi jülyen doğrayın.

  • Soğanlar pembeleşince doğradığınız biberleri soğanlarla birlikte soteleyin.

  • Biberler yumuşamaya başlayınca ocaktan alıp bir tabağa aktarın.

  • Daha sonra tavuk bonfileyi küp küp olacak şekilde doğrayın.

  • Doğradığınız tavuk bonfileyi tavaya alıp yüksek ateşte sotelemeye başlayın. Yüksek ateşte sotelenmeleri tavukların suyunu bırakmalarını önler ve yumuşak kalmalarına olanak sağlar.

  • Tavukların rengi değişmeye başlayınca soğan ve biberleri tekrar tavaya alın ve hepsini birlikte sotelemeye devam edin.

  • Pişen malzemelere mısırı da ekleyin, kajun baharatı ve tuz ilave ederek lezzetlendirin. 1-2 dakika daha sotelemeye devam edin. Acı seviyorsanız bu aşamada jalapeno biberi de ekleyebilirsiniz.

  • Soteleme işlemi bittikten sonra iç harcınızı ocaktan alın.

  • Tortilla ekmeklerinin yarısına iç harcınızı bir kaşık yardımıyla yayın. Alternatif olarak tortilla ekmeği yerine lavaş da kullanabilirsiniz.

  • İç harcın üzerine iki dilim cheddar peyniri koyun ve ekmeğin diğer yarısını da üzerine kapatın.

  • Quesadilla'ları dilerseniz tost makinesinde dilerseniz de tavada kızarana kadar pişirin. Tavada pişirecekseniz üzerine bir ağırlık koyabilir, daha çıtır olmasını sağlayabilirsiniz.

  • Quesadilla'ları bir servis tabağına alıp ortadan ikiye keserek sıcak servis edin.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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