Dünya mutfaklarından farklı yemekler hazırlamayı sevenlere Lübnan'dan çıtır çıtır falafel tarifi

Günden güne popülerleşen falafel, çıtır çıtır dış kaplaması ve yumuşacık içiyle gönülleri fethediyor. Yoğurtlu ve tahinli sosu ile birleşince de damakları şenlendiriyor. Falafel, tabakta tüketilebilmesinin yanı sıra dürümüyle ve salatasıyla da masaları zenginleştiriyor. İşte köftenin etsiz de harika bir lezzete erişebileceğini kanıtlayan çıtır çıtır falafel tarifi.

MALZEMELER

KIZARTMAK İÇİN

SOSU İÇİN

HAZIRLANIŞI

24 saat önceden suya koyduğunuz nohutları süzün ve rondoya alın. Çıtır bir doku elde etmek istiyorsanız nohutları haşlamayıp yalnızca suda bekletmeniz gerekiyor.

Soğanlarınızı küp küp doğrayın ve nohutların üzerine ekleyin. Sarımsakları da soğan ve nohutların üzerine ekleyerek rondodan geçirin.

Doğramış olduğunuz maydanoz ve taze soğanları da karışıma ekleyerek tekrar rondodan geçirin.

Malzemeleri bir kez de spatula veya kaşık yardımıyla karıştırın.

Ardından baharatları ve kabartma tozunu da karışıma ilave ederek tekrar rondodan geçirin.

Karışımı başka bir kaba aktarın ve unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın.

Yoğurma işlemi bittikten sonra streç filmle hamuru sarın ve yaklaşık bir saat buzdolabında dinlendirin.

Hamurunuz dolapta dinlenirken sos için verilen tüm malzemeleri yoğurdun içine ekleyip karıştırın.

Dinlenen hamurunuzdan çok küçük olmayan parçalar koparın ve top şeklinde yuvarlayın.

Bir tavada yağı kızdırın ve köfteleri yağa atın.

Köfteleri çok harlı olmayan ateşte kızartın. Sadece dışının değil içinin de piştiğinden emin olun.

Kızaran köftelerinizi sos eşliğinde servis edin.