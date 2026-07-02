Dünya'nın sonu hakkında ezber bozan teori! "Yok olmayabilir"

Yeni bir araştırmaya göre Dünya, Güneş'in milyarlarca yıl sonra yaşayacağı ölüm sürecinden sanıldığı gibi tamamen yok olmadan kurtulabilir. Astronomi ve Astrofizik (Astronomy & Astrophysics) dergisinde yayımlanan çalışma, Güneş'in geleceği ve Dünya'nın kaderi hakkında dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

GÜNEŞ'İN SONU NASIL OLACAK?

Bilim insanlarına göre Güneş şu anda ömrünün yaklaşık yarısında bulunuyor. Yaklaşık 5 milyar yıl sonra çekirdeğindeki hidrojen yakıtı tükenecek ve yıldızın yapısı büyük ölçüde değişmeye başlayacak.

Bu süreçte Güneş önce bir "kırmızı dev"e dönüşecek. Ardından daha da büyüyerek devasa bir yıldız haline gelecek ve sonunda dış katmanlarını kaybederek "beyaz cüce" adı verilen sıcak çekirdeğini geride bırakacak.

Uzun yıllardır yapılan hesaplamalar, bu dönüşüm sırasında Güneş'in aşırı büyüyeceğini ve Merkür, Venüs ile birlikte Dünya'yı da yutacağını öngörüyordu.

YENİ ARAŞTIRMA FARKLI BİR SENARYOYA İŞARET EDİYOR

Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nden araştırmacı Mats Esseldeurs liderliğindeki ekip, yaşlanmakta olan yıldızları ve Güneş benzeri sistemleri inceleyerek farklı bir ihtimal üzerinde durdu. Araştırmacılar, Güneş'in geleceğine benzeyen bir örnek olarak "L2 Puppis" adlı ölmekte olan bir yıldızı inceledi. Elde edilen veriler ve yıldız evrimi modelleri, Dünya'nın tamamen yok olmayabileceğini gösterdi.

DÜNYA SON ANDA KAÇABİLİR

Bilim insanlarına göre Güneş devasa boyutlara ulaştığında iki farklı senaryo ortaya çıkabilir. İlk senaryoda, Güneş'in oluşturacağı güçlü çekim kuvvetleri Dünya'yı yavaş yavaş kendisine doğru çekerek gezegenimizi yutabilir.

Ancak ikinci senaryo çok daha ilginç. Araştırmaya göre Güneş yaşlandıkça güçlü yıldız rüzgarlarıyla büyük miktarda kütle kaybedebilir. Bu durumda yıldızın çekim gücü zayıflayacak ve Dünya'nın yörüngesi dışa doğru kayarak Güneş'ten uzaklaşabilecek.

Araştırmanın başyazarı Mats Esseldeurs, "Dünya'nın kaderi bu iki etki arasındaki hassas dengeye bağlı. Eğer gelgit etkileri baskın çıkarsa Dünya yutulacak. Eğer kütle kaybı baskın olursa gezegenimiz daha uzak bir yörüngeye kaçabilecek" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, yaşlanan yıldızların ne kadar hızlı kütle kaybettiğinin henüz tam olarak bilinmediğini belirtiyor. Bu nedenle Dünya'nın gerçekten kurtulup kurtulamayacağını söylemek için daha fazla gözleme ihtiyaç duyuluyor.Bilim insanları, gelecekte yapılacak çalışmaların Güneş'in son evresine ilişkin daha net bilgiler sağlayacağını düşünüyor.

KÖTÜ HABER: İNSANLIK O GÜNÜ GÖREMEYECEK

Araştırmanın ortaya koyduğu en dikkat çekici sonuçlardan biri de şu: Dünya fiziksel olarak varlığını sürdürse bile insanlar bunu göremeyecek. Uzmanlara göre Güneş, ölüm sürecine girmeden çok daha önce giderek ısınacak. Artan sıcaklıklar Dünya'yı yaşam için elverişsiz hale getirecek ve gezegen üzerindeki yaşam milyarlarca yıl önce sona erecek.

Kısacası yeni araştırma, Dünya'nın Güneş'in ölümünden kurtulabileceğine dair umut verse de insanlık için aynı iyimser tabloyu çizmiyor. Bilim insanlarına göre gezegenimiz hayatta kalabilir, ancak üzerindeki yaşam için durum çok farklı olabilir.