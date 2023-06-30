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Dünya onu konuşmaya devam ediyor! FIFA resmi hesabı Fenerbahçe'nin paylaşılamayan yıldızı Arda Güler'i paylaştı

30.06.2023 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için FIFA resmi hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe ve Türk futbolunun göz bebeği Arda Güler için dev kulüpler sıraya girerken genç yıldızın Sarı-Lacivertliler'de kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

FIFA RESMİ HESABINDAN PAYLAŞIM

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Son olarak Katalan devi Barcelona'nın resmi girişimde bulunduğu öğrenilen Arda Güler, tüm dünyada adından söz ettirmeye devam ederken FIFA'dan da genç yıldız için bir paylaşım geldi.

'FANTASTİK BİR GOL'

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Arda Güler'in Galler karşısında kaydettiği müthiş golü paylaşan FIFA hesabı paylaşımına, 'Arda Güler'den fantastik bir gol' notun düştü. Bu paylaşım futbolseverler tarafından binlerce beğeni aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM...


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