Dünya onu konuşmaya devam ediyor! FIFA resmi hesabı Fenerbahçe'nin paylaşılamayan yıldızı Arda Güler'i paylaştı

Fenerbahçe ve Türk futbolunun göz bebeği Arda Güler için dev kulüpler sıraya girerken genç yıldızın Sarı-Lacivertliler'de kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

FIFA RESMİ HESABINDAN PAYLAŞIM

Son olarak Katalan devi Barcelona'nın resmi girişimde bulunduğu öğrenilen Arda Güler, tüm dünyada adından söz ettirmeye devam ederken FIFA'dan da genç yıldız için bir paylaşım geldi.

'FANTASTİK BİR GOL'

Arda Güler'in Galler karşısında kaydettiği müthiş golü paylaşan FIFA hesabı paylaşımına, 'Arda Güler'den fantastik bir gol' notun düştü. Bu paylaşım futbolseverler tarafından binlerce beğeni aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

????????FIFA resmi hesabından Arda Güler paylaşımı. https://t.co/nHWQ1VrZYf — Mynet Spor (@mynetspor) June 30, 2023



