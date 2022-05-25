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Dünya onu konuşuyor! ABD’deki ilkokul saldırısında 21 kişiyi öldüren saldırganın olay öncesindeki paylaşımları ortaya çıktı

25.05.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletindeki bir ilkokulda gerçekleşen silahlı saldırı dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Saldırganın 18 yaşındaki Salvador Ramos olduğu belirtilirken, olayda 2’si öğretmen ve 19’u öğrenci olmak üzere toplam 21 kişi hayatını kaybetti. Ramos’un saldırısı öncesinde yaptığı paylaşımlar ve hiç tanımadığı bir kadınla konuşmaları ifşa oldu.

Dünya onu konuşuyor! ABD’deki ilkokul saldırısında 21 kişiyi öldüren saldırganın olay öncesindeki paylaşımları ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletine bağlı Uvald kentindeki Robb İlkokulu’nda gerçekleşen silahlı saldırı dünyanın dikkatini çekti. Kan donduran saldırının nedeni henüz açıklanmazken, saldırgan Salvador Ramos’un sosyal medya paylaşımları ve sosyal medya üzerinden hiç tanımadığı bir kadınla gerçekleştirdiği konuşma ortaya çıktı. 19 küçük çocuğu ve iki öğretmeni vurarak öldüren 18 yaşındaki saldırgan katliamdan saatler önce Instagram'da yaptığı konuşmada “Yapmak üzereyim” ifadesiyle olayı itiraf etmesi kan dondurdu.

“SANA SÖYLEMEK İSTEDİĞİM BİR SIRRIM VAR”

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İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Ramos saldırıdan saatler öncesinde bir silah fotoğrafına hiç tanımadığı bir kadını etiketleyerek ona mesaj gönderdi. Los Angeles’ta yaşayan kadının sosyal medya hesabından saldırganla olan mesajlaşmaları “Seni etiketlediğim için minnettar ol” cümlesiyle başladı.

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Mesajlaşmalarının devamında saldırgan kadına "Sana söylemek istediğim küçük bir sırrım var" diye mesaj attı. Adı açıklanmayan kadının yanıtı ise "Uyuyor olabilirim çünkü hasta oldum" oldu. İkili arasında geçen son diyalog ise saldırganın “Havayı alıyorum” mesajı oldu.

AİLELERDEN ÖZÜR DİLEDİ

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Uyandığında haberlerde kendisiyle Instagram’dan mesajlaşan adamın katliamını fark eden kadın sosyal medyadan yaptığı açıklamada kurban ve aileleri için üzüldüğünü söyledi.

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Sosyal medyadan yaptığı açıklamada kadın, "Kurbanlar ve aileleri için çok üzgünüm, gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Ona cevap vermemin tek nedeni ondan korkmamdı, keşke uyanık kalıp en azından onu suçunu işlememeye ikna etmeye çalışsaydım. Bilmiyordum.” notunu ekledi.

KADIN KIYAFETLERİ GİYİP FOTOĞRAF ÇEKİYORDU

kadın kıyafeti

The Washington Post'ta yer alan habere göre, saldırganın yakınları konuşma bozukluğu nedeniyle özellikle ilkokul dönemlerinde zorbalığa uğradığını ve sosyal anlamda yalnızlık çektiğini dile getirdi. 18 yaşında girdiğinde doğum gününde kendisine hediye edilen silahlar ve kadın kıyafetleriyle sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ramos’un son dönemde yabancılara karşı önlemez bir şiddet eylemi olduğu da ifade edildi.

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İlkokuldan beri Ramos’u ilkokuldan beri tanıdığını belirten Santos Valdez Jr., “Fortnite ve Call of Duty gibi video oyunları oynarlardı. Ama sonra Ramos değişti. Sık sık basketbol oynardık ve yüzünün her yerinde kesiklerin olduğu gördüm. Önce bir kedinin yüzünü çizdiğini söyledi. Sonra bana doğruyu söyledi, yüzünü defalarca bıçakla kesmişti” dedi.

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