Dünya Sağlık Örgütü önerdi: Haftada 2 kez yenmeli

Yüksek besin değerine sahip yağlı balıklardan Norveç somonu, lezzetinin yanı sıra zengin protein, mineral, omega 3 kaynağı olmasıyla da kaliteli bir öğün oluşturuyor. Dünya salgın hastalık haline gelen koronavirüs ile mücadele halinde. Virüsün ilacı olmadığı için bağışıklık sistemini güçlü tutmak son derece önemli. Dünya Sağlık Örgütü ise haftada en az 2 öğünde yağlı balık tüketilmesini tavsiye ediyor. Norveç somonu ise bu öneri için en uygun balıklardan.

Siz de öğünlerinize somon eklemek istiyorsanız, bu tarifleri deneyebilirsiniz. Somonla hazırlanan tarifler sayesinde hem leziz hem de sağlıklı öğünler geçirebilirsiniz.

NORVEÇ SOMONLU MİLFÖY BOHÇALARI

Somonlu milföyü daha önce denememişler için oldukça farklı bir tarif olacak... Bu milföy bohçalarını bir kere denedikten sonra bağımlısı olacaksınız. Üstelik hazırlaması da son derece pratik.

MALZEMELER

500 gram Norveç somon kontrfile

4 adet milföy hamuru

Bir adet yumurta

Bir paket mozarella

Üzeri için susam

HAZIRLANIŞI

Milföy hamurlarını çok az açarak genişletin.

Açtığınız milföy hamurunun ortasına bir parça mozarella peyniri ve bir parça somon koyun. Hamura bohça şeklini verip kapatın.

Diğer 3 hamura da aynı işlemi uygulayın.

Yumurtayı bir kaseye kırıp çırpın.

Bohçaların üzerine fırça yardımıyla yumurtayı sürün.

Üzerlerine susam serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.