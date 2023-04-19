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Dünya şampiyonasında milli boksöre 'yer bildirimi' engeli

19.04.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli boksör ve Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Kerem Özmen (20), Uluslararası Test Ajansı'nın (ITA) 'Bulunabilirlik Bildirimi'ni yapmadığı gerekçesiyle 30 Nisan-14 Mayıs tarihlerinde Özbekistan'ın Taşkent kentinde düzenlenecek 'Dünya Boks Şampiyonası'na katılma hakkını kaybetti. Özmen, "Testlerimi verdim ama yer bildirimlerini yapmadığım için bu durum yaşandı. Hayalimden vazgeçmedim fakat ertelemek zorunda kaldım. Çok üzgünüm" dedi.

Dünya şampiyonasında milli boksöre 'yer bildirimi' engeli

Uluslararası Test Ajansı (ITA), sporcuların doping test ve takip sistemi olan bulunabilirlik bildirimlerini 4'üncü kez kaçırdığı için milli boksör ve Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Kerem Özmen hakkında soruşturma başlattı. Geçmişte dünya ikincisi olan Kerem Özmen, süreç tamamlanana kadar tedbir konulduğu gerekçesiyle 30 Nisan-14 Mayıs tarihlerinde Özbekistan'ın Taşkent kentinde düzenlenecek Dünya Boks Şampiyonası'na katılma hakkını kaybetti.

'RİNGLERE DÖNMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM'

Sosyal medya paylaşımında, duruma değinen Özmen, "ITA soruşturması nedeniyle bu büyük şampiyonada yer alamayacağım için çok üzgünüm. Umut ediyorum ki, ITA soruşturması en kısa sürede sonuçlanacak ve ben de yeniden 'Avrupa Oyunları'nda ringe çıkabileceğim. Bir önceki Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya almış bir boksör olarak, bu yılki şampiyonaya kontrolüm dışındaki koşullar nedeniyle katılamamak çok üzücü. Hayranlarımı ve destekçilerimi, dopingle mücadele yönetmeliklerine her zaman tam olarak bağlı kaldığım ve 'whereabout' (Bulunabilirlik bildirimi) gerekliliklerine elimden geldiğince uyduğum konusunda temin etmek istiyorum. ITA'nın olası ihlalleri soruşturma ihtiyacını anlıyor ve bu süreçte tam iş birliği yapıyorum. Soruşturmanın zamanında ve adil bir şekilde sonuçlanacağını umuyor ve mümkün olan en kısa sürede ringlere dönmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

'HAYALİMİ ERTELEMEK ZORUNDA KALDIM'

2021 yılında Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Kerem Özmen, yaşadığı süreci DHA'ya da anlattı. Özmen, "Testlerimi verdim ama istemediğim ve benden bağımsız olarak gelişen şartlar nedeniyle yer bildirimini yapmayı ihmal etmek durumunda kaldım. Gereken savunmayı yaptım, soruşturmanın bitmesini bekliyorum. Böyle olmasını istemezdim. Sonuçta uzun süredir buna hazırlanıyordum. Dünya ikinciliğimi geliştirip ülkeme, altın madalya getirmeyi hayal ediyordum. Hayalimden vazgeçmedim fakat ertelemek zorunda kaldım" diye konuştu.

'EN AZ 1 YIL CEZA GELİYOR'

Milli boksörün yaşadığı süreçle ilgili konuşan Türkiye Boks Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz da "Sporcumuz savunmasını verdi ve şu an tedbirli sayılıyor. Biz de federasyon olarak girişimlerimizi yaptık. Yaşanan bu durum sporcunun doping aldığı anlamına gelmez. Süreçleri kaçırdığı için Dünya Şampiyonası'nı da kaçıracak. Sporcuların 3 kez ihlal hakkı var, 4'üncü ihlalde ITA tedbir koyuyor. Gereken girişimlerimizi yaptık. Başkanımız, Türkiye Dopingle Mücadele Merkezi'yle de bu konuyu görüştü. Umarım en kısa sürede çözüme kavuşacak. Bu tip durumlarda normalde en az 1 yıl ceza geliyor. Şu an ceza alacağı kesin değil, ceza almayabilir de. Kerem, boks sporunda geleceğin yıldızlarından birisi. İnşallah bu süreci atlatır" dedi.

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