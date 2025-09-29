Mynet Trend

Dünya şampiyonunun kebapçı kavgası! Çevredekiler o anları saniye saniye kayda aldı

Çiğdem Sevinç

Kebapçıda yaşanan tartışma sonrası gündeme gelen Dünya Dart Şampiyonu Michael van Gerwen sessizliğini bozdu. Gerwen, olayla ilgili sosyal medyada olayın abartıldığını belirtti. Ünlü dartçı, yakın zamanda Players Championship Finals'a odaklanıyordu.

Üç kez Dünya Dart Şampiyonu olan Michael van Gerwen, bir kebapçıda yaşanan tartışmanın ardından sessizliğini bozdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Van Gerwen’in bir arbede sırasında çevredekiler tarafından uzaklaştırıldığı görülmüştü.

"İNSANLAR DURUMU DAHA DRAMATİK HALE GETİRİYOR"

Yaşanan olayla ilgili konuşan Van Gerwen, Darts News'e verdiği demeçte şunları söyledi:

“Güzel bir gecenin ardından bir şeyler yemek istedik ama ne yazık ki istemeyeceğiniz bir durumun içinde buldum kendimi. Mutfaktan üzerime geldi, olay onun başlattığı bir tartışmadan sonra gelişti. İnsanlar durumu olduğundan daha dramatik hale getiriyor, bu üzücü. Gördüğünüz gibi çevremdekiler hemen araya girdi ve olay büyümeden sona erdi. Hatta adamın yeğeniyle sonrasında konuştuk ve vedalaşmadan önce aramızdaki gerginliği giderdik.”

HEDEF FİNAL

Van Gerwen, hafta sonu düzenlenen Swiss Darts Trophy turnuvasına katılmadı. Bunun yerine, Players Championship Finals için puan toplamaya odaklanmayı tercih etti.

