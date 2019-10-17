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Dünya üzerinde yaşayan en önemli canlı açıklandı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 17.10.2019 10:13 | Son Güncelleme

Dünya İzleme Enstitüsü Londra’da yaptığı son toplantıda arıların dünya üzerinde yaşayan en önemli canlılar olduğu açıklamasını yaptı.

Albert Einstein’ın şu sözünü bilmeyen yoktur: Arılar yok olursa, insanların yalnızca dört yıl ömrü kalır. Sözün devamı da şu şekilde: Arı olmazsa, tozlanma olmaz, bitki olmaz, hayvan olmaz, sonunda da insan olmaz. Einstein’ın yıllar önce söylediği bu söz her geçen gün biraz daha doğrulanıyor. Bazı arı türlerinin “nesli tükenmekte olan canlılar” listesine girmesiyse insanlığı bekleyen kötü sonun bir habercisi gibi adeta. Londra’da gerçekleştirilen Kraliyet Coğrafya Topluluğu’nun son toplantısında Dünya İzleme Enstitüsü arıların dünya üzerinde yaşayan en önemli canlı olduğu sonucuna vardı.

Dünyadaki yaşam için, insanlık için bu kadar önemli olmasına karşın arılar, uzun nesli tükenmekte olan hayvanlar” listesinde yer alıyor. İşte detaylar...


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Arı dünya üzerinde yaşayan en önemli canlı en önemli canlı arılar

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