Dünya üzerinde yaşayan en önemli canlı açıklandı!

Albert Einstein’ın şu sözünü bilmeyen yoktur: Arılar yok olursa, insanların yalnızca dört yıl ömrü kalır. Sözün devamı da şu şekilde: Arı olmazsa, tozlanma olmaz, bitki olmaz, hayvan olmaz, sonunda da insan olmaz. Einstein’ın yıllar önce söylediği bu söz her geçen gün biraz daha doğrulanıyor. Bazı arı türlerinin “nesli tükenmekte olan canlılar” listesine girmesiyse insanlığı bekleyen kötü sonun bir habercisi gibi adeta. Londra’da gerçekleştirilen Kraliyet Coğrafya Topluluğu’nun son toplantısında Dünya İzleme Enstitüsü arıların dünya üzerinde yaşayan en önemli canlı olduğu sonucuna vardı.

Dünyadaki yaşam için, insanlık için bu kadar önemli olmasına karşın arılar, uzun nesli tükenmekte olan hayvanlar” listesinde yer alıyor. İşte detaylar...



