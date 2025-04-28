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  4. Dünya yıldızından Galatasaray'a kötü haber! Kararını bir anda değiştirdi, imza parası bile belli oldu

Dünya yıldızından Galatasaray'a kötü haber! Kararını bir anda değiştirdi, imza parası bile belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.04.2025 15:48
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden Leroy Sane olurken yıldız oyuncudan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Dünya yıldızından Galatasaray'a kötü haber! Kararını bir anda değiştirdi, imza parası bile belli oldu
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Galatasaray’ın gelecek sezon için transfer hedeflerinden Leroy Sane konusunda hayal kırıklığı yaşandı. Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu, Sarı-Kırmızılıların öncelikli listesindeydi.

BAYERN’DE KALMA KARARI

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Almanya merkezli Kicker’a göre, Leroy Sane Bayern Münih’te kalmayı seçti. Bu karar, oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüplerin planlarını bozdu.

AL ITTIHAD VE ARSENAL’E RET

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Sane’nin, Al Ittihad’ın yıllık 25 milyon Euro’luk maaş teklifini ve Arsenal’in girişimlerini geri çevirdiği belirtildi.

YENİ SÖZLEŞME DETAYLARI

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Bayern Münih ile 2028’e kadar sözleşme uzatmaya hazırlanan Sane’nin, yeni anlaşmayla yılda 10 milyon Euro maaş ve 5 milyon Euro imza parası alacağı öğrenildi.

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