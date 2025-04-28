Dünya yıldızından Galatasaray'a kötü haber! Kararını bir anda değiştirdi, imza parası bile belli oldu

Galatasaray’ın gelecek sezon için transfer hedeflerinden Leroy Sane konusunda hayal kırıklığı yaşandı. Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu, Sarı-Kırmızılıların öncelikli listesindeydi.
Almanya merkezli Kicker’a göre, Leroy Sane Bayern Münih’te kalmayı seçti. Bu karar, oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüplerin planlarını bozdu.
Sane’nin, Al Ittihad’ın yıllık 25 milyon Euro’luk maaş teklifini ve Arsenal’in girişimlerini geri çevirdiği belirtildi.
Bayern Münih ile 2028’e kadar sözleşme uzatmaya hazırlanan Sane’nin, yeni anlaşmayla yılda 10 milyon Euro maaş ve 5 milyon Euro imza parası alacağı öğrenildi.
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