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Dünya Yıldızlar Serbest Şampiyonası'nda Hamza Alaca tarih yazdı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 05.07.2018 02:32 | Son Güncelleme

Hırvatistan’ın Zagrep kentinde devam eden Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda Hamza Alaca, altın madalya kazanarak tarihi bir başarının altına imza attı.

Dünya Yıldızlar Serbest Şampiyonası'nda Hamza Alaca tarih yazdı

60 kiloda Türkiye'yi temsil eden Kahramanmaraş Belediyesi'nin sporcusu Hamza Alaca ilk turdan itibaren rakiplerine minderi adeta dar etti. Son olarak finalde Yunanistan’dan Georgios Koumioumtsidis’le karşılaşan Hamza muhteşem bir oyun sonunda rakibini 2:30’ dakikada 10-0 sayı tuşu ile yenerek Dünya şampiyonu oldu.

Bu sonuçla Türkiye 5 yıl aradan sonra Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda serbest stilde ilk altın madalyasını kazanmış oldu. Türkiye, serbest stilde en son altın madalyasını 2013 yılında Selim Kozan’la kazanmıştı.

92 kiloda bir diğer altın madalya umudumuz Ömer Ağtaş ise finalde Asya şampiyonu İranlı güreşçi Alireza Abdollahi‘ye şanssız bir şekilde yenilerek gümüş madalyada kaldı ve tarihi bir başarıyı kıl payı kaçırmış oldu.

Şampiyonada ayrıca Ahmet Yücel de bronz madalya kazandı.

Böylelikle Serbest Güreş Takımı 1 altın 1 gümüş 1 bronz toplam 3 madalya kazanmış oldu.

(İHA)

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Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası Hamza Alaca altın madalya

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