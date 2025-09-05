Dünyaca ünlü dövüş efsanesi Conor McGregor Cumhurbaşkanlığına soyundu! Video paylaşıp böyle destek istedi

İrlanda 24 Ekim'de cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidiyor. İrlanda yapılacak bu seçim adeta bir şöhret yarışı olacağa benziyor. Zira adaylar arasında siyasetçilerin yanında sporcu ve sanatçılar da yer alıyor. Bunlardan en ön plana çıkanı ise dünyaca ünlü MMA efsanesi Conor McGregor...

ADAYLIĞINI DUYURDU

McGregor, adaylığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

MMA dövüşçüsü McGregor, son dönemde kendini göçmen karşıtı ve AB karşıtı bir figür olarak tanımladı. İrlanda’nın AB’den çıkması gerektiğini savunan McGregor, ABD’deki Beyaz Saray ziyareti sırasında adaylığını açıkladı ve Donald Trump’tan dolaylı destek aldı.

McGregor, kısa süre önce cinsel saldırı suçlamasıyla açılan bir davayı sivil mahkemede kaybetmişti.

ADAY OLABİLMESİ İÇİN DESTEĞE İHTİYACI VAR

İrlanda’nın seçim yasalarına göre bir vatandaşın cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabilmesi için 35 yaşından büyük olması ve en az 20 Oireachtas üyesi (İrlanda parlamentosu) ya da en az dört belediye meclisi üyesi tarafından aday gösterilmesi gerekiyor.

McGregor mesajında meclis üyelerine de şu sözlerle seslendi:

“Meclis üyelerimiz toplumun belkemiğidir. Bu ülkeyi defalarca yüzüstü bırakan Oireachtas’takilerden daha çok çalışıyor, halka daha çok hizmet veriyorlar.

Eğer sesinizin duyulmadığını, ellerinizin bağlı olduğunu, toplumunuzun görmezden gelindiğini hisseden bir meclis üyesiyseniz, yanımda durmanızı istiyorum. Beni aday gösterin, size gerçekten duyulacağınız platformu ve gücü vereceğim.”