Dünyaca ünlü dövüş efsanesi Conor McGregor Cumhurbaşkanlığına soyundu! Video paylaşıp böyle destek istedi

İrlanda 24 Ekim'de cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidiyor. İrlanda yapılacak bu seçim adeta bir şöhret yarışı olacağa benziyor. Zira adaylar arasında siyasetçilerin yanında sporcu ve sanatçılar da yer alıyor. Bunlardan en ön plana çıkanı ise dünyaca ünlü MMA efsanesi Conor McGregor...
McGregor, adaylığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
MMA dövüşçüsü McGregor, son dönemde kendini göçmen karşıtı ve AB karşıtı bir figür olarak tanımladı. İrlanda’nın AB’den çıkması gerektiğini savunan McGregor, ABD’deki Beyaz Saray ziyareti sırasında adaylığını açıkladı ve Donald Trump’tan dolaylı destek aldı.
McGregor, kısa süre önce cinsel saldırı suçlamasıyla açılan bir davayı sivil mahkemede kaybetmişti.
İrlanda’nın seçim yasalarına göre bir vatandaşın cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabilmesi için 35 yaşından büyük olması ve en az 20 Oireachtas üyesi (İrlanda parlamentosu) ya da en az dört belediye meclisi üyesi tarafından aday gösterilmesi gerekiyor.
“Meclis üyelerimiz toplumun belkemiğidir. Bu ülkeyi defalarca yüzüstü bırakan Oireachtas’takilerden daha çok çalışıyor, halka daha çok hizmet veriyorlar.
Eğer sesinizin duyulmadığını, ellerinizin bağlı olduğunu, toplumunuzun görmezden gelindiğini hisseden bir meclis üyesiyseniz, yanımda durmanızı istiyorum. Beni aday gösterin, size gerçekten duyulacağınız platformu ve gücü vereceğim.”
Citizens of Ireland, the time for real change is now!— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 4, 2025
As President, I will not sign any bill in law until it goes back to the people first!
If you want to see my name on the ballot for the Presidency, I urge you to contact your local county councillors today and ask them to… pic.twitter.com/LGDCSGN9vr
